快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

一票難求！深澳鐵道自行車 夜間營運延至10月31日

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北深澳鐵道自行車至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，延長至10月31日，每日18時至20時30分加開6個夜間班次。圖／新北觀旅局提供
新北深澳鐵道自行車至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，延長至10月31日，每日18時至20時30分加開6個夜間班次。圖／新北觀旅局提供

新北深澳鐵道自行車，自7月1日至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，每日18時至20時30分加開6個夜間班次，歡迎民眾網路線上訂票，或至統一超商ibon售票系統購票。

新北觀旅局指出，深澳鐵道自行車在七夕前夕的周末22、23日晚間，與瑞芳國中小舉辦在深澳站旁的戶外廣場舉辦一場七夕夜間音樂會及小型市集，讓騎乘鐵道自行車的民眾，能體驗浪漫的在地音樂饗宴。

觀旅局說，演出內容包含原住民舞蹈、吉他爵士樂團、太鼓演奏及當地特色環保樂器「不一鼓」表演，2天晚上各有不同的精彩曲目演出，充分展現在地小朋友的熱情與活力，為七夕前夕添增不同以往的浪漫氛圍。

觀旅局表示，深澳鐵道自行車的光隧道也在8月15日至31日打造燈光藝術，以情人節為主題限定展出，另外鐵道自行車夜間營運時段，原定到9月30日為止，但受到回想使得一票難求，因此延長到10月31日為止。

新北深澳鐵道自行車至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，延長至10月31日，每日18時至20時30分加開6個夜間班次。圖／新北觀旅局提供
新北深澳鐵道自行車至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，延長至10月31日，每日18時至20時30分加開6個夜間班次。圖／新北觀旅局提供

自行車 鐵道 新北

延伸閱讀

七夕吃和牛！樂軒4餐廳推情人餐　加贈沙瓦增添微醺感

Cartier七夕對戒廣告男男組合是父子？ 網友：感覺是支持LGBT

迎浪漫七夕 八里左岸沙雕、光雕展同步開秀

機上找姻緣！星宇七夕專機下午1時開賣 亮點一次看

相關新聞

睽違18年辦全運會 侯友宜：新北運動中心比台北好太多

兩年一度的全國運動會將於明年10月16至21日在新北市登場，同時也是新北睽違18年再次主辦，共有29個比賽項目、超過1萬...

一票難求！深澳鐵道自行車 夜間營運延至10月31日

新北深澳鐵道自行車，自7月1日至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，每日1...

影／巴奈免罰市府擬上訴 議員轟柯文哲忘了台北價值

台北市公園處研議針對原民歌手巴奈違反「台北市公園自治條例」一案提上訴，今天是上訴最後一天。台灣人權促進會、北市議員林穎孟...

人口及住宅普查11月開跑 柯文哲籲網路填報最大獎10萬

行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作...

大貓熊圓仔妹命名六選一 投票還有機會跟貓熊共度中秋

台北市立動物園邀民眾一起參與大貓熊寶寶圓仔妹的「幫我取好名」活動，第二階段票選今天開跑。動物園今天起，也針對最具代表性的...

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

新北市立板橋高中校門口近日搭起了畢業典禮布置，除了搶眼的鮮紅色主視覺入口及金底紅字的祝賀詞，兩旁還有不少花圈，令不少民眾...

新住民子女多元文化體驗營 新二代資優生聯手表演

為因應新南向政策發展，發揮新住民子女長才與多元文化優勢，移民署從今天起到21日，在台北捷運北投會館舉辦為期5天4夜的「2...

檢疫者住一般旅館 北市府周五將公布飯店名單並開罰

新冠肺炎疫情升溫，為避免防疫破口，台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市府將祭出行政命令，針對目前仍收住居家檢疫旅客697人的...

超速罰單照片太小？北市首創線上查詢違規照片看個清楚

過去騎車或開車超速被測速照相機拍下後，警察局會以郵簡方式寄送罰單及違規照片，但常有民眾反應照片太小，無法清楚檢視違規情況...

十年一次／人口普查怕詐騙？ 侯友宜：認明藍色背心

行政院每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，今年為第7次普查，新北主計處長吳建國指出，新北將訪查15萬5572戶約45萬...

【酒廠爭奪戰4】北科大收手…市府逆襲 這次台酒點頭嗎？

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案原本有活產業文資保存與活化的美好願景，未料陷入僵局，台北科技大學也介入搶地，愈攪愈亂。北市府近日再對建啤案出招逆襲，甚至傳出有市府高層放話「要讓台酒輸到脫褲」，為什麼口氣那麼大？

學者觀點／不需蘿蔔一直給 應抓租屋黑市

台北市包租代管績效先前遭質疑六都墊底，北市府研擬修法減徵房屋税、地價稅，因憂助長包租公恐喊卡。政大地政系退休教授張金鶚表...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。