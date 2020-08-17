一票難求！深澳鐵道自行車 夜間營運延至10月31日
新北深澳鐵道自行車，自7月1日至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，每日18時至20時30分加開6個夜間班次，歡迎民眾網路線上訂票，或至統一超商ibon售票系統購票。
新北觀旅局指出，深澳鐵道自行車在七夕前夕的周末22、23日晚間，與瑞芳國中小舉辦在深澳站旁的戶外廣場舉辦一場七夕夜間音樂會及小型市集，讓騎乘鐵道自行車的民眾，能體驗浪漫的在地音樂饗宴。
觀旅局說，演出內容包含原住民舞蹈、吉他爵士樂團、太鼓演奏及當地特色環保樂器「不一鼓」表演，2天晚上各有不同的精彩曲目演出，充分展現在地小朋友的熱情與活力，為七夕前夕添增不同以往的浪漫氛圍。
觀旅局表示，深澳鐵道自行車的光隧道也在8月15日至31日打造燈光藝術，以情人節為主題限定展出，另外鐵道自行車夜間營運時段，原定到9月30日為止，但受到回想使得一票難求，因此延長到10月31日為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言