一票難求！深澳鐵道自行車 夜間營運延至10月31日

新北深澳鐵道自行車，自7月1日至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，每日18時至20時30分加開6個夜間班次，歡迎民眾網路線上訂票，或至統一超商ibon售票系統購票。

新北觀旅局指出，深澳鐵道自行車在七夕前夕的周末22、23日晚間，與瑞芳國中小舉辦在深澳站旁的戶外廣場舉辦一場七夕夜間音樂會及小型市集，讓騎乘鐵道自行車的民眾，能體驗浪漫的在地音樂饗宴。

觀旅局說，演出內容包含原住民舞蹈、吉他爵士樂團、太鼓演奏及當地特色環保樂器「不一鼓」表演，2天晚上各有不同的精彩曲目演出，充分展現在地小朋友的熱情與活力，為七夕前夕添增不同以往的浪漫氛圍。