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睽違18年辦全運會 侯友宜：新北運動中心比台北好太多

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市今成立110年全國運動會籌備處，由新北跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」擔任表演嘉賓。記者吳亮賢／攝影
新北市今成立110年全國運動會籌備處，由新北跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」擔任表演嘉賓。記者吳亮賢／攝影

兩年一度的全國運動會將於明年10月16至21日在新北市登場，同時也是新北睽違18年再次主辦，共有29個比賽項目、超過1萬2000名選手及隊職員。市長侯友宜今宣布全運會籌備處正式成立，他致詞除向中央喊話，希望前瞻預算補助賽事，更自豪地說，「新北市運動中心蓋得比台北市好太多了，柯市長聽到不要反對。」

全運會以亞、奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，無年齡限制，下至15歲的年輕好手、上至40多歲的沙場老將都可參加。「110年全國運動會」以「隨時上場」為精神標語，象徵隨時準備好面對挑戰的人生態度，並以女王頭為賽事主視覺，傳達新北意象。

侯友宜致詞時指出，「苦守寒窯18年，才等到新北市主辦」，新北會全力扛起責任，不過也拜託中央前瞻計劃2.0能給新北市更多資源。在這十年間，新北的運動中心蓋得不輸台北市，「說實在話，真的比台北好太多了，台北市聽到不要說出來，柯市長聽到也不要太反對，這是可以比較的。」

侯友宜表示，籌備工作從去年10月展開，陸續進行人力組織、場館設備修繕等，今天正式成立全運會籌備處，將以最高規格籌辦賽事，迎接明年22個縣市、超過1萬2000名隊職員，雖與延到明年舉辦的東京奧運互別苗頭，但新北團隊會整合所有資源全力籌辦，讓所有選手成為主角，更要給國人全新感受。

體育處表示，籌備處設於板橋第一運動場內，從門口、大廳到地板都充滿運動活力與視覺張力，象徵精神堡壘的互動裝置，模擬電玩中的元素方塊，民眾可前來動手體驗。另外，8月底至9月底將於新北各運動中心舉辦運動市集巡迴，除運動體驗還有趣味互動贈小禮物，打卡就有機會獲得Switch主機、健身環，詳細資訊可上「新北運動聚點」及「110年全國運動會在新北」粉絲團查詢。

新北市今成立110年全國運動會籌備處。記者吳亮賢／攝影
新北市今成立110年全國運動會籌備處。記者吳亮賢／攝影

東京奧運 侯友宜

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