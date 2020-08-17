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影／巴奈免罰市府擬上訴 議員轟柯文哲忘了台北價值

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台灣人權促進會、北市議員林穎孟等人今天再度呼籲市府，停止上訴，並痛批公園處無視議會委員會通過的附帶意見，議員要求公園集會遊行應比照道路免收使用費，並於修法前不再裁罰。記者林麗玉／攝影
台灣人權促進會、北市議員林穎孟等人今天再度呼籲市府，停止上訴，並痛批公園處無視議會委員會通過的附帶意見，議員要求公園集會遊行應比照道路免收使用費，並於修法前不再裁罰。記者林麗玉／攝影

北市公園處研議針對原民歌手巴奈違反「台北市公園自治條例」一案提上訴，今天是上訴最後一天。台灣人權促進會、北市議員林穎孟等人今天再度呼籲市府，停止上訴，並痛批公園處無視議會委員會通過的附帶意見，議員要求公園集會遊行應比照道路免收使用費，並於修法前不再裁罰。

北市府發言人陳智菡表示，北市府還在研議上訴與否，但的確可能會提上訴。陳說，因法院有兩個行政訴訟，第一案法官判北市府勝訴，認定巴奈與友人因聚會需要，擺放座椅、板架等，影響一般公眾使用公園等，第二案法官則判決原告為經濟弱勢，需要公共空間發表言論。

陳智菡說，對北市府來說，兩位法官的判決不同，法律解釋應有更多討論空間，但若所有都拉高至憲法保障，恐造成公務員日後執法困難。陳智菡說，還是有許多團體會到公園表達訴求，例如法輪功等當天收好物品，則不須付出公園使用費。至於議員要求修法，讓公園集會遊行比照道路，目前北市府還在研議中。

台權會法務主任王曦表示，憲法保證人民集會遊行、表達言論自由，但行政機關卻以公園自治條例作為對付言論自由的抗爭行動，目前已有20個團體發出共同聲明，呼籲北市府應該放棄上訴，使用罰鍰的方式有違憲之虞，勿再浪費社會資源。

邱威傑說，北市府2017年9月制定「台北市公園場地使用須知」管理公園使用，出發點是為防止少數人占用，但現行規費的收取，不論營利或非營利都是要收取保證金或使用費，等於一天至少要繳交7500元，但這樣可能變相成為門檻，違背當初「台北市公園場地使用須知」的初衷。

黃郁芬說，柯文哲自詡台北市要成為多元、友善、尊重人權、包容的城市，但在台北市卻偏偏沒有錢付使用費，就不能在公園表達訴求，相當不合理。議員站出來要告訴公園處「你錯了、大錯特錯」。

林亮君提到，柯文哲常說依法行政，該怎麼辦就怎麼辦，但自治條例必須合法、合憲，台北市的法規有瑕疵，若市府執意上訴，柯文哲就要親自出來說明。市府對小市民的開罰態度強硬，但遇到遠雄大巨蛋等大財團，卻拿不出強硬的態度。

苗博雅批評，柯文哲連任時曾主張台北價值民主、人權及法治、不過選後卻好像忘了，針對一般老百姓的案件，堅持追殺到底，從太陽花法院判賠，台北市政府也要上訴；這次原住民族的言論自由，北市府也要上訴到底，但面對遠雄，一定要打官司的氣魄不知道去哪？柯文哲的台北價值，是否與柯P認同卡一樣沒用了，只是選舉時才拿出來講的選舉花招。

林穎孟說，法院已認證公園收費是抑制人民自由平等言論的權利屬違憲，呼籲市府不應再浪費台北市民的稅金，只為了追打集會遊行的人民應立刻停止繼續對原住民做出違憲處分，並落實預算審查的附帶意見，著手積極修正違憲法規，公園應比照道路改採保證金，應免收使用費。

北市 柯文哲 集會遊行

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