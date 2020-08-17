圓仔妹命名決選 珍珠圓寶等上榜

大貓熊寶寶「圓仔妹」全民命名，第一階段吸引逾萬人參與。台北市立動物園今天公布進入第二階段決選的6個名字，包含「團仔」、「圓妞」、「圓寶」、「柔柔」、「珍珠」和「麻糬」。

動物園發言人曹先紹接受中央社記者電訪時說，大貓熊寶寶「幫我取好名」第一階段徵名活動，透過網路命名總計有1萬964人參與，篩選掉重複性高或鄉民搞笑的投稿，共募集到超過1700個名字。

動物園表示，第二階段票選活動今天開跑，由民眾網路票選，從團仔、圓妞、圓寶、柔柔、珍珠和麻糬這6個名字中，選出最適合「圓仔妹」的名字。

動物園指出，幫動物寶寶取名時，通常以新生動物母親名字的最後一個字作為命名準則，「圓仔」就是典型例子。這次參與投稿的名字以「圓」字系列命名數量居多，例如圓寶、圓妞、圓點、圓夢、圓萌和圓小妹等。

除了「圓」字，「圓仔妹」乳名「柔柔」，以及台灣人偏好的食物取名方式如「珍珠」也上榜。同時，民眾沒有忘記爸爸「團團」，統計下來，以「團」字為取名的稿件數量也很多。

動物園表示，今起至26日針對最具代表性的6組名字，進行第二階段網路票選活動，30日正式公布「圓仔妹」名字。想參與命名活動的民眾，可上活動網站登入臉書（Facebook）帳號投票。

動物園表示，活動結束後將抽出28名幸運得主，送出大貓熊寶寶命名活動限定禮包。另還會從兩階段命名活動中抽出40名參與活動的人，邀請中秋節到動物園和大貓熊一起慶團圓。

動物園補充，保育員14日清楚看到「圓仔妹」的眼珠，也就是「圓仔妹」在出生47日齡當天，眼睛終於張開了，相較姊姊「圓仔」42日齡就張開眼睛，妹妹張眼的時間晚了幾天。