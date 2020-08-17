非防疫旅館收檢疫者 北市府：週五前不轉介就公告

台北市副市長黃珊珊指出，北市有多家旅館非防疫旅館卻收住居家檢疫者，要求星期五前將檢疫者轉介至合格防疫旅館，也不得再收居家檢疫者，否則公告名單。

台北市副市長黃珊珊表示，目前北市有民眾164名、移工138名及外籍人士381名，住在一般旅館裡居家檢疫，黃珊珊指出，這些地方非防疫旅館，無法確保有完整清潔消毒或動線分流等，擔心造成防疫破口。

黃珊珊表示，這幾天市府一直努力把這些檢疫者轉介到合格的防疫旅館去住，但不是每家業者都很配合。

黃珊珊說，今天會發布行政命令，這些業者必須在星期五前把收住的居家檢疫者移走、並不得再收住新的居家檢疫旅客，否則北市府就公布名單，「讓大家知道這些旅館沒有防疫訓練跟檢查，卻收檢疫旅客」。

至於移工，黃珊珊表示，因是勞動部認定列管，會等到期滿再處理，其餘業者則要盡快排除混居情況。

黃珊珊表示，共有38家非防疫旅館卻接檢疫者，有7家已申請防疫旅館資格，市府會盡速審查；此外有16家拿的是中央安心旅遊補助。黃珊珊說，這些旅館又收安心旅宿、又收國旅、又收居家檢疫補助，讓一般人與檢疫者混居，另人擔心。

黃珊珊指出，住日租套房的檢疫者有同樣風險，會先針對從2月至今的相關地址去稽查，屆時同樣會公布日租套房名單，並請北市衛生局研擬開罰。

北市觀光傳播局表示，日租套房的稽查比較困難，因為很多檢疫者會稱借住親戚朋友家，加上日租套房可能藏身一般民宅或公寓大廈中。

觀傳局表示，會交叉比對地址，若發現同一地址陸陸續續住進多人、可能有經營日租套房的疑慮，就會去檢查。