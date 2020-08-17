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人口及住宅普查11月開跑 柯文哲籲網路填報最大獎10萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作業全面展開。記者林麗玉／攝影
行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作業全面展開。記者林麗玉／攝影

行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作業全面展開，並預告台北市各區公所將於9月1日成立各區普查所，結合跨局處及區公所人力動員1250人，共同辦理普查作業。

柯文哲致詞時表示，他常說，「沒有統計、就沒有統治」，要有基本的資料才能制定政策。不過他看到主計處提供的資料，10年前台北市的戶籍人口是262萬，但白天的活動人口達到314萬，也就是說，台北市白天多出50萬人在北市活動，所以如果純粹只從戶籍人口去做規畫，政策就會失準，因此有精確調查，可以讓政策更有效率。

柯文哲說，普查可以讓政策更有效率；柯也呼籲民眾多多利用網路填報，既方便快速又安全。

柯文哲說，為因應10年一次的人口及住宅普查作業，北市府成立一個跨局處的臨時性編組「北市人口及住宅普查處」，由市長擔任普查長，主計處、民政局、觀傳局、警察局等相關局處來共同合作推動北市的普查作業。

柯文哲提到，今年11月開始進行的普查作業，要完成抽查10分之1的戶口數，也就是要完成抽查10.6萬戶，這個數量相當龐大，現在已進入網路時代，部分可以進行網路填報，部分要派員面訪，從成本來說，市府當然是鼓勵民眾網路填報，因為網路填報方式不僅方便快速，也因應疫情關係，減少人與人間的接觸，相對安全。

柯文哲表示，民眾如果使用網路填報的話，還可以拿到獎金，最大獎項是10萬元的商品禮券，因此如果從11月開始有被抽中要普查的市民朋友，他非常鼓勵大家多上網路填報，行政院主計總處和北市主計處也做了幾支宣導短片，將在9月、10月時進行密集的播放，呼籲市民朋友屆時能多多配合普查作業。

行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作業全面展開。記者林麗玉／攝影
行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作業全面展開。記者林麗玉／攝影

北市 柯文哲 行政院

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