大貓熊圓仔妹命名六選一 投票還有機會跟貓熊共度中秋

台北市立動物園邀民眾一起參與大貓熊寶寶圓仔妹的「幫我取好名」活動，第二階段票選今天開跑。動物園今天起，也針對最具代表性的6組名字進行第二階段網路票選。邀民眾參與票選，「團仔」、「圓妞」、「圓寶」、「柔柔」、「珍珠」和「麻糬」，那一個最符合大貓熊寶寶「圓仔妹」？

動物園表示，大貓熊寶寶「幫我取好名」第一階段徵名，網路命名總計有1萬964人參與，共募得超過1700個名字。動物園通常以新生動物母親名字的最後一個字，做為寶寶命名模式，「圓仔」就是典型名字。這次參與投稿的名字也以「圓」字系列命名數量居多，例如，圓寶、圓妞、圓點、圓夢、圓萌、圓小妹等。

除「圓」字，還有像保育員暱稱肉肉的「柔柔」、及臺灣人偏好的食物取名方式如珍也上榜。甚至民眾也沒有忘了爸爸「團團」，統計下來，以「團」字取名的稿件數量也很多。

動物園今天起，針對最具代表性的6組名字，進行第二階段網路票選活動。想參與大貓熊「圓仔妹」命名活動的民眾請把握時間！動物園將會從兩階段命名活動中抽出40位參與活動的朋友，邀請中秋節到動物園和大貓熊一起慶團圓。

另外，保育員也在8月14日下午，清楚看到「圓仔妹」的眼珠，也就是說「圓仔妹」眼睛終於張開了。保育員表示，一般而言，大貓熊寶寶在出生約45天前後會睜開眼睛，「圓仔」在出生第42日齡時就睜開了(雙)眼睛，「圓仔妹」則是在47日齡才張開雙眼，保育員開玩笑說，其實是「圓仔妹」不想這麼快面對世界。