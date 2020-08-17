新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍公視戲

新北市立板橋高中校門口近日搭起了畢業典禮布置，除了搶眼的鮮紅色主視覺入口及金底紅字的祝賀詞，兩旁還有不少花圈，令不少民眾直呼「像極了告別式會場」，更有人納悶，「怎麼會暑假辦畢典？」對此校方澄清，校門口正在拍攝公視戲劇「媽，別鬧了！」今天就會結束拍攝。

一名網友昨日經過板中校門口，看見奇特的畢典布置，忍不住拍下照片上傳「爆廢公社」，引發熱議，許多網友表示「是人生畢業典禮」、「不說我還以為公祭」、「旁邊沒有放罐頭塔」，也有人質疑「暑假辦畢業典禮？喪禮還比較合理。」

對此板橋高中校長賴春錦表示，近期公視劇組向校方借校門口及幾間教室拍攝影集「媽，別鬧了！」共為期3天，不少校內學生也受邀擔任臨演；此外，今、明兩天正巧是新生買制服的時間，因此今天一早校門口人潮較多，預計中午就會結束拍攝。