新住民子女多元文化體驗營 新二代資優生聯手表演

為因應新南向政策發展，發揮新住民子女長才與多元文化優勢，移民署從今天起到21日，在台北捷運北投會館舉辦為期5天4夜的「2020年新住民子女多元文化創意體驗營」，今天揭開序幕。

移民署表示，今年度活動以「多元文化創意」為主軸，讓學員透過跨文化體驗，培育跨域學習多元文化創意體驗及行銷創意，並激盪出具體可行的創意產品。

今年參加活動共有60名學員，父母原籍國包含越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、大陸地區及台灣等不同國家地區，呈現多元文化融合的特質。

移民署副署長梁國輝出席活動始業式，鼓勵新住民子女發揮所擁有的多語優勢及多元文化背景，透過營隊活動培養團隊合作、溝通表達、創意發想及多元文化敏感度等軟實力，開拓宏觀視野與提升國際競爭力。

目前就讀台北市立西松高級中學的滿甜甜同學，媽媽來自菲律賓，因自身背景及對語言的天分，除精通英語外，目前正學習充實第二外語菲律賓語及第三外語義大利語，她常在語文競賽中屢獲佳績，期望將來成為炙手可熱的職場達人，藉由體驗營多元文化交流，為未來職涯發展做準備。

另外，就讀建中的謝紹天，媽媽來自大陸地區，他在學期間擁有豐富的數理科展參賽及擔任學校旗隊公演經驗，積極參與新住民及其子女議題相關活動，希望能透過體驗營學習多元文化融合創意，讓自己擁有斜槓青年特質。始業式開始時，二位學員特別準備烏克麗麗結合竹笛聯手演奏自彈自唱組曲，並與學員們分享多元文化的音樂饗宴。