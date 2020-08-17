新住民子女多元文化體驗營 新二代資優生聯手表演
為因應新南向政策發展，發揮新住民子女長才與多元文化優勢，移民署從今天起到21日，在台北捷運北投會館舉辦為期5天4夜的「2020年新住民子女多元文化創意體驗營」，今天揭開序幕。
移民署表示，今年度活動以「多元文化創意」為主軸，讓學員透過跨文化體驗，培育跨域學習多元文化創意體驗及行銷創意，並激盪出具體可行的創意產品。
今年參加活動共有60名學員，父母原籍國包含越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、大陸地區及台灣等不同國家地區，呈現多元文化融合的特質。
移民署副署長梁國輝出席活動始業式，鼓勵新住民子女發揮所擁有的多語優勢及多元文化背景，透過營隊活動培養團隊合作、溝通表達、創意發想及多元文化敏感度等軟實力，開拓宏觀視野與提升國際競爭力。
目前就讀台北市立西松高級中學的滿甜甜同學，媽媽來自菲律賓，因自身背景及對語言的天分，除精通英語外，目前正學習充實第二外語菲律賓語及第三外語義大利語，她常在語文競賽中屢獲佳績，期望將來成為炙手可熱的職場達人，藉由體驗營多元文化交流，為未來職涯發展做準備。
另外，就讀建中的謝紹天，媽媽來自大陸地區，他在學期間擁有豐富的數理科展參賽及擔任學校旗隊公演經驗，積極參與新住民及其子女議題相關活動，希望能透過體驗營學習多元文化融合創意，讓自己擁有斜槓青年特質。始業式開始時，二位學員特別準備烏克麗麗結合竹笛聯手演奏自彈自唱組曲，並與學員們分享多元文化的音樂饗宴。
今年體驗營規劃跨域結合僑務委員會、台北青年職涯發展中心、財團法人海峽交流基金會與民間企業外，並安排參訪國泰金融集團暨國泰慈善基金會與臺灣文創發展股份有限公司，個別指導學員的職涯性向，模擬企業面試增加臨場感，傳授撰寫履歷技巧等，讓學員收穫滿載。
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