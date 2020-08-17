北市長者巡守社區 戴運動手環兼顧健康

台北市松山區健康服務中心今天表示，目前松山區社區巡守員中，65歲以上長者占過半，巡守員戴上運動手環，邊巡守邊記錄健走狀況，守望相助又兼顧健康。

台北市衛生局上午舉行例行記者會，松山區健康服務中心主任駱貞妃出席報告推動社區巡守隊成果。駱貞妃表示，松山區109年6月底，65歲以上人口占全區人口20.02%，已邁入超高齡社區。

駱貞妃表示，104年至108年針對松山區65歲以上長者進行「高齡友善城市評估問卷調查」，結果發現「工作與志願服務」滿意度未達5成，顯見社區提供給退休長者的服務機會有待改善。

因此，松山區健康服務中心結合在地組織，推動「守護松山 為愛而走」方案，將巡守隊服務項目加入「健康加值」及「人文關懷」。松山區目前共11里巡守隊參與此方案，共計253名巡守員，其中65歲以上長者占總人數67.98%。

衛生局表示，松山區提供社區巡守員運動手環，讓巡守員邊巡守邊記錄健走狀況，獲得正向健康回饋。另也結合轄區松山慈祐宮等在地宮廟，辦理「累積計步送好禮」等兌換禮物活動，鼓勵長者投入巡守服務。

駱貞妃指出，「守護松山 為愛而走」方案自108年7月執行至今，巡守員共協助清倒491個積水容器、協助130處3人以上室內工作場所張貼禁菸標示、於公園勸導53名吸菸行為人、通報125處社區不安全點，並關懷52名疑似失智民眾，協助他們平安到家。