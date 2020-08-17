檢疫者住一般旅館 北市府周五將公布飯店名單並開罰

新冠肺炎疫情升溫，為避免防疫破口，台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市府將祭出行政命令，針對目前仍收住居家檢疫旅客697人的38家一般飯店、旅館，限期本周五前，將居家檢疫者轉介至防疫旅館，否則將公布名單，並可依不配合防疫作為，依傳染病防治法開罰。

另外，針對有違法日租套房違規經營居家檢疫，北市府也會開始清查，只要防疫期間，一個地址有多組居家檢疫者入住的地址，北市府將逐一清查並公布名單開罰。

針對台北市日前有里長陳情，指信義區一處舊公寓內日租套房違法收住居家檢疫者，北市觀傳局近期更發現，有旅客入境填報地址不確實、甚至入住非官方認可檢疫場所。

柯文哲上周呼籲中央，對入境旅客管制要更嚴格、針對非官方認可檢疫場所卻收住居家檢疫者也應研議罰則，不過黃珊珊今天表示，北市府呼籲中央應正視此防疫破口，甚至也在行政院會中提出，但至今，中央仍沒有正式回覆。

黃珊珊說，為了避免台北市出現防疫破口，北市府今天上午召開防疫會議祭出行政命令，對於仍收住居家檢疫旅客的一般飯店、旅館，限期本周五前，將檢疫者轉介至防疫旅館，否則將公布名單。

黃珊珊說，目前收住居家檢疫旅客的一般旅館，其中還有16家領有安心旅宿補助，若這些旅館飯店不轉介、甚至還繼續收檢疫旅客，北市府將取消安心旅宿資格。黃說，這38家也有大型觀光飯店、商務旅館等，北市府擔心的是這些旅館飯店沒有分流，混居恐成防疫破口。

黃珊珊表示，中央從7月7日開放外籍移工入境後，相關居家檢疫規定由勞動部統一處理，不過勞動部規定的居家檢疫處所都非防疫旅館，甚至至今仍還住在非防疫旅館的一般旅館。北市府也在7月22日向中央表示，應禁止一般旅館收住檢疫旅客，並明文禁止日租套房可以接收防疫旅客，但至目前，都得不到中央正式回覆。

黃珊珊說，台北市目前的居家檢疫旅客有3千多人，其中住一般住家有2千多人；但一般旅館仍有164名居家檢疫者；檢疫移工138人；還有外籍檢疫者住一般旅館381人，總數有將近7百人住在非防疫旅館。由於非防疫旅館沒有清潔消毒、分流動線，無法確保居住環境，恐有防疫缺口。

黃珊珊表示，北市府要求目前仍收入居家檢疫旅客的一般旅館，將居家檢疫者轉介至防疫旅館，但必非所有旅館飯店都配合，所以北市府祭出行政命令，若周五前沒有轉介、甚至收住新的檢疫旅客，北市府將公布飯店旅館名稱，並可依不配合防疫作為，依照「傳染病防治法」開罰。在中央沒有具體作為之前，北市府會先祭出行政命令。