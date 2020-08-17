十年一次／人口普查怕詐騙？ 侯友宜：認明藍色背心

行政院每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，今年為第7次普查，新北主計處長吳建國指出，新北將訪查15萬5572戶約45萬餘人，其中板橋區1萬5241戶最多，總普查人力約2221人，若民眾拒絕訪查將統計法裁罰3000元到30萬元，但以勸導為主。

吳建國表示，普查是為了理解新北市民常住人口的家戶組成、居住狀況、住宅使用，對於未來制訂高齡、幼齡、教育、勞工、青年、新住民、住宅等社會福利政策，才會有完整資料庫，是未來施政的參考依據。

新北市長侯友宜說，近來詐騙案件層出不窮，民眾會把訪查員誤認為詐騙集，若有疑慮可致電165反詐騙專線，新北的訪查員會穿著藍色統計調查背心，各區公所、市府主計網頁及行政院主計總處網站上公布普查員身分。

吳建國指出，22縣市新北人口數最多，會以網路填報、留置填表及派員面訪3種方式普查，鼓勵受普查民眾以網路填報為主，可以降低普查成本與辛勞度，若民眾以網路填報普查，就能參加百萬好禮抽獎，最大獎為10萬元商品券。

吳建國說，民眾對於普查可能有隱私顧慮，現行統計法規定民眾有接受人口普查，不得拒絕的義務，政府也有保密義務，實地訪查時間為11月8日至30日，會在10月底以公文方式告知民眾。