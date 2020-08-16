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里長大小聲／百年紙紮功夫 林口太平里長謝玉祥獨有服務

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
林口區太平里長謝玉祥是紙紮舖第3代傳人，平時除了製作法會中的紙祭品，也常為民眾客製化訂單，可說是獨有的里民服務。 圖／謝玉祥提供
林口區太平里長謝玉祥是紙紮舖第3代傳人，平時除了製作法會中的紙祭品，也常為民眾客製化訂單，可說是獨有的里民服務。 圖／謝玉祥提供

新北市林口區太平里長61歲謝玉祥，已連續當選4屆里長，同時也是紙紮舖的第3代傳人，傳承百年功夫，從事紙紮業超過40年；平時除了製作法會中的紙祭品，也常為民眾客製化訂單，可說是獨有的里民服務。

他任內更爭取許多建設，打造太平里登山步道、應公坑停車場，深獲里民肯定。

謝玉祥指出，過去農曆7月家家戶戶都會準備豐盛供品，各宮廟也會舉辦普度法會，並製作大士爺、山神紙紮及燒法船等祈求平安，隨著時代變遷，傳統習俗式微，為了不讓紙紮文化失傳，退伍後決定接下家中紙紮舖，傳承百年技藝。

謝玉祥表示，平時除了製作節慶、祭祀和喪俗的紙紮品外，近年也有許多民眾專程訂作獨特的紙紮祭品，寄託生者的思念和祝願，包括生活家電、iPhoneX、歐式洋房甚至麻將等。

除了以紙紮提供里民不一樣的服務，謝文祥也指導里內小朋友，學習扎制、貼糊、剪紙與彩繪等技藝融為一體的紙紮藝術，並致力推展紙紮技藝，傳承民俗文化。

在4屆里長任內，謝文祥除關懷弱勢，帶領志工整頓環境，更爭取多樣建設，打造太平里登山步道、應公坑停車場，位在台15線的應公坑停車場更可欣賞無敵海景，成為熱門打卡景點。

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