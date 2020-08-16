增設殯葬設施 新北：地方提出才規劃

新莊第一生命紀念館櫃位不足，新北市府原規劃增設第二生命紀念館，不過去遭地方民眾反彈，導致計畫宣告中止，新北殯葬處指出，未來殯葬設施興建，將由地方主動發起提案後，再進行規劃評估，避免不必要陳抗，並積極推動環保葬。

殯葬設施具有鄰避性質，2年多前為了興建新莊第二生命紀念館，把部分墓用地為殯葬設施專用區，引起民眾強烈反對，有民眾指出，好不容易買房附近卻要蓋殯儀館，實在無法接受。還有人擔心每到重要節日附近交通就癱瘓。

新北殯葬處長黃秀川說，原規劃的新莊第二生命紀念館地址，附近民眾幾乎都反對，但居住較遠的民眾則是贊成，目前在地方意見未獲共識之下已停止興建。未來公立納骨塔將以區域需求，在地方共識下擇定適當地點。

新北市議員黃林玲玲表示，新莊第二生命紀念館有需求，但地點要找好，不過新莊要找到地方確實不容易，有新莊民眾反映生命紀念館的櫃位不足，可能都要跑到金山、萬里等區才有。

新北市議員蘇泓欽說，納骨塔櫃位每人都有可能會用到，但蓋在家附近大家又不要，用新的地蓋也有困難，建議已舊有殯葬用地為主重新整理，不僅改善環境，附近民眾也會舉雙手贊成，同時也要多推廣環保葬。