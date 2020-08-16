「武藏野」店還沒開先轟動 拿下新北美味好禮大獎
新北經發局舉辦的「2020新北特色商品」，歷經2個月徵件及初選作業，今在市民廣場舉辦頒獎典禮，80家入圍業者有41家廠商獲選，其中正式店面還未開幕的「武藏野」，卻已在各據點舉辦快閃店獲得民眾好評，這次更拿出「冰烤舒芙蕾」、「保生乳捲」參賽，紛紛拿下「美味好禮」的獎項。
新北市長侯友宜說，今年特色商品除了「美味好禮」、「生活好物」，還新增「風味美食」與「生鮮雜貨」共4大類型，共211家業者、316件商品報名參賽，許多老字號的業者、排隊名店紛紛來參加，競爭激烈可見對經濟復甦有期待。
新北經發局指出，今年新冠肺炎疫情，導致傳統商業模式受到打擊，今年也協助業者積極媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，讓得獎特色商品能夠增加新通路銷售據點，建立新型態的運營模式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言