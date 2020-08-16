「武藏野」店還沒開先轟動 拿下新北美味好禮大獎

新北經發局舉辦的「2020新北特色商品」，歷經2個月徵件及初選作業，今在市民廣場舉辦頒獎典禮，80家入圍業者有41家廠商獲選，其中正式店面還未開幕的「武藏野」，卻已在各據點舉辦快閃店獲得民眾好評，這次更拿出「冰烤舒芙蕾」、「保生乳捲」參賽，紛紛拿下「美味好禮」的獎項。

新北市長侯友宜說，今年特色商品除了「美味好禮」、「生活好物」，還新增「風味美食」與「生鮮雜貨」共4大類型，共211家業者、316件商品報名參賽，許多老字號的業者、排隊名店紛紛來參加，競爭激烈可見對經濟復甦有期待。

新北經發局指出，今年新冠肺炎疫情，導致傳統商業模式受到打擊，今年也協助業者積極媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，讓得獎特色商品能夠增加新通路銷售據點，建立新型態的運營模式。