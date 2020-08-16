迎浪漫七夕 八里左岸沙雕、光雕展同步開秀
8月25日就是七夕情人節，新北市府特別以愛情故事為主題，在八里左岸打造16座沙雕作品，呈現情人從相識瞭解到步入婚姻的浪漫過程，以及多元形式的愛，即日起展開65天的展覽，同時在河岸沿線也設計七彩繽紛的光雕，讓遊客在海風的吹拂中，享受視覺盛宴。
新北市高灘處指出，2020年諧音為「愛你愛你」，今年沙雕展特別以「液態之愛」為主題，呈現愛戀意象，入口處的「八里宣言」，為貓、狗融洽地坐在彼此身旁，象徵愛情跨物種、跨性別，另外還有「愛的日月曲」、「戀人絮語」、「靠近或遠離」、「愛戀之後」等藝術創作，象徵愛情從無到有的過程。
高灘處表示，沙雕展從即日起展開65天展覽，歡迎民眾前來感受浪漫七夕氛圍，每座沙雕更結合AR擴增實境，民眾可利用手機掃描作品解說牌上的QRcode，即可讓靜態沙雕「動起來」，喜歡拍照的朋友千萬不要錯過。
此外，中秋節還將有一場「消失的海翁」快閃沙雕，以動物瀕臨絕種的議題為發想，反應近年魚種因人類獵捕而出現的滅絕危機，藉此喚起民眾環保意識。
高灘處說，「光之憶」光雕展也隨著沙雕同步開跑，每日晚上6點半至10點半在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸璀璨亮燈，呈現情人邂逅、相識、追求、相戀、承諾、求婚、婚禮、未來、宴後派對等十大主題，期許民眾來此都能感受到幸福的滋味。
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