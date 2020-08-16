新北納骨塔快不夠用 大新店區1年多就用完

納骨塔是鄰避設施，有需求但興建卻不容易，新北審計處指出，截止去年底為止提供申請的18處，共21萬個櫃位已使用16萬個，其中大新店區、西南（土樹三鶯雙和板橋）地區及西側（新泰五林三蘆八里）等區域的公立納骨塔，分別再使用1.04年、1.72年及2.50年就用罄。

新北市議員陳儀君指出，過去殯葬用地多以土葬為主，部分用地還會變更為其他用途，民政局應先普查用地與需求，也可像是都市更新一樣，把土葬的公墓區整建為納骨塔，或是殯葬用地優先做為納骨塔使用。

新北市議員蘇泓欽說，鶯歌納骨塔早就不夠用，新北納骨塔會不夠，不是找不到地方蓋，而是蓋會被附近的人抗議，鶯歌第一公墓是土葬，但早規劃不良、環境糟，每年掃墓樹枝粗到無法鋸開，若把土葬改為納骨塔，土地就能有效利用。

審計處指出，新北新北公立納骨塔有19處約32萬餘櫃位，目前開放的18處21萬餘個，已使用16萬餘個，剩餘近5萬個，若依新北每年使用1.3萬個櫃位，全新北櫃位預估再3.75年用罄，其中10處又使用達到8成以上。

審計處表示，大新店區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）剩餘1573個櫃位，約1.04年用罄；西南（土城、樹林、三峽、鶯歌、雙和、板橋）剩餘8416個櫃位，約1.72年用罄；西側（新莊、泰山、五股、林口、三重、蘆州、八里）剩餘9898個櫃位，月2.50年用罄。

新北殯葬處指出，新北公立納骨塔31萬863櫃，已完成安裝22萬2885櫃，並使用17萬5889櫃，還有13萬4974櫃，今年樹林生命紀念館第一期就可提供2萬5000的櫃位規劃量，第二期預計明年7月完工，未來還有鶯歌第一公墓第二納骨塔規劃中。

新北殯葬處長黃秀川說，新店的納骨塔還能再增設6000個櫃位，近期也整理沒有名字的櫃位約有1000個，其他區的納骨塔也有相同狀況，雖然部分區櫃位數不多，現行交通方便，民眾可考慮放在其他區數量較多的納骨塔。