快訊

從政遇挫折！柯文哲曾問 「我們能熬得住嗎」 陳佩琪這樣答

新北長者破60萬人 推代間教育串起祖孫情

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席「新北市109年祖父母節學生作品展覽開幕式暨全國好漾爺爺奶奶頒獎典禮」，與在場祖孫開心合影。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席「新北市109年祖父母節學生作品展覽開幕式暨全國好漾爺爺奶奶頒獎典禮」，與在場祖孫開心合影。記者吳亮賢／攝影

8月30日就是祖父母節，新北市首創校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，讓下一代更了解及親近長輩，拉近世代距離。市長侯友宜今也至板橋435藝文特區出席「祖父母節學生作品展覽開幕式暨好漾祖父母頒獎典禮」，與現場爺爺、奶奶們及學生一同彩繪瓷碗，推廣青銀共融，串起祖孫情。

侯友宜指出表示，新北市長者已突破60萬人，占全市人口數15%，新北市也全面推動銀髮政策，包括銀光活力中心、銀髮俱樂部、佈老時間銀行及多元青銀共創計畫，目標打造新北成為青銀共融的友善城市。

侯友宜表示，每年八月第四個禮拜就是祖父母節，在這個重點節日，特別舉辦祖父母節作品展及好漾祖父母頒獎，透過祖孫共創及感恩活動，謝謝祖父母對下一代的照顧跟培養，讓讓家充滿著愛、充滿著感動，新北市越來越祥和、進步。

教育局指出，今年教育局及家教中心首創結合校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，藉由跨域課程及多元創作活動，從「家、厝」記憶出發，探尋世代間「鹹酸甜」的生命故事，培養下一代樂於親近與關懷長輩，拉近世代間的距離。

教育局長張明文表示，此次共展出121件作品，包括畫作、瓷盤、影片、木屐、明信片等，以「家庭走向社區」、「幼年到長者」及「過去到未來」三條軸線交織出祖孫的連結，並結合數位VR擴增實境及社群媒體打造互動遊戲，展期即日起至8月30日。另外，今天也與中華祖父母關懷協會辦理「全國好漾爺爺奶奶頒獎」，發掘阿公、阿嬤的動人故事，喚起大眾對長者的關懷。

三重高中林可樂表示，從小爸媽忙於上班，白天都是阿公照顧她，因阿公在三重開設建材行，耳濡目染阿公應對客人及挑選磁磚的專業架式，更從中學習到美感，雖然阿公現在年紀大，不能常常勞動，但換自己陪在阿公身邊，回報阿公的養育之恩。

新北市首創結合校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，圖為新北市長侯友宜(左)與柑園國中學生及祖母體驗瓷碗彩繪。記者吳亮賢／攝影
新北市首創結合校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，圖為新北市長侯友宜(左)與柑園國中學生及祖母體驗瓷碗彩繪。記者吳亮賢／攝影
三重高中學生林可樂小時候的白天都是由阿公照顧，以畫作傳達對阿公的感謝。記者吳亮賢／攝影
三重高中學生林可樂小時候的白天都是由阿公照顧，以畫作傳達對阿公的感謝。記者吳亮賢／攝影

祖父母節 侯友宜

延伸閱讀

高雄選後想對柯文哲說什麼？ 侯友宜：選戰是一時的

侯友宜挺江不挺朱當主席？ 朱立倫：不受特定媒體操作影響

影／選黨主席救國民黨？ 侯友宜：做好自己角色

影／江啟臣、朱立倫若爭黨主席？ 侯友宜給這個答案

相關新聞

北市智慧停車格惹民怨 想繳費須先ibon列印繳費單

民眾一般路邊停車可直接持繳費單至便利商店臨櫃繳費，但是智慧停車格若不使用電子支付繳費，就要持新式繳費單到ibon等列印繳...

北市智慧停車格不智慧 明年這2區設置「路邊車牌辨識」

台北市先前在3800處路邊停車格設置地磁感應的智慧停車格，被批不智慧不環保，交通局停管處明年將在大同、萬華區設置500個...

「武藏野」店還沒開先轟動 拿下新北美味好禮大獎

新北經發局舉辦的「2020新北特色商品」，歷經2個月徵件及初選作業，今在市民廣場舉辦頒獎典禮，80家入圍業者有41家廠商...

與吳怡農、蔣萬安相比支持率僅7％？ 黃珊珊：不回應

桃園市議員王浩宇在臉書比較台北市副市長黃珊珊、民進黨智庫副執行長吳怡農、國民黨立委蔣萬安支持率，其中黃珊珊支持率只有7％...

疫情邊境管制重創永康街 黃珊珊前往參與永康節

台北市永康公園今舉辦一年一度的「永康街永康節，彩夏東門樂活永康」活動，台北市副市長黃珊珊也到場參與，針對振興永康街議題，...

智慧托育盼降虐嬰虐童 10億精英智慧教育大樓鶯歌啟用

精英國際集團致力以「智慧托育」設備避免虐嬰、虐童，斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用。由新北市副市長謝政...

2020「蔬食無痕家庭日」 大安森林系列活動一整天

台北市公園處去年與財團法人佛教慈濟慈善基金會首次合辦世界地球日活動，結合螢火蟲季傳遞愛護地權保護物種概念，深受民眾好評，...

讓網美安全 野柳九孔池入口地基淘空將修復

「野柳九孔池」是新北北海岸近期爆紅的秘境，廢棄的九孔池與海水成為網美景點，不過入口處的基地出現淘空狀況，旅遊的安全有疑慮...

納在地需求 新北市圖新店分館重啟

新北市立圖書館新店分館歷9個月重建完成，昨天重新啟用，也是首座透過參與式預算改造的圖書館。市總圖表示，改造工程首次納入公...

搭配其他綠能 校長：光電因地制宜

中央日前表態要為國中、小學校園裝冷氣，據了解，教育部在推動冷氣政策時，也考慮配套，計畫在校內建置再生能源。九份國小校舍屋...

蓋公民電廠 新北2校示範

新北市政府與民間合作，標租學校屋頂，導入民間資源，蓋公民電廠。新北市國小到高中有300多所，其中121所在屋頂裝太陽能板...

憂基隆河淪黑龍江 北市：汙水廠三級處理 比現況好一倍

八里汙水廠移交在即，台北市主張「自己的汙水自己弄」，境內另闢2座汙水廠。不過，地方擔憂臭味難防，又曾有學者質疑，排放入基...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。