新北長者破60萬人 推代間教育串起祖孫情

8月30日就是祖父母節，新北市首創校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，讓下一代更了解及親近長輩，拉近世代距離。市長侯友宜今也至板橋435藝文特區出席「祖父母節學生作品展覽開幕式暨好漾祖父母頒獎典禮」，與現場爺爺、奶奶們及學生一同彩繪瓷碗，推廣青銀共融，串起祖孫情。

侯友宜指出表示，新北市長者已突破60萬人，占全市人口數15%，新北市也全面推動銀髮政策，包括銀光活力中心、銀髮俱樂部、佈老時間銀行及多元青銀共創計畫，目標打造新北成為青銀共融的友善城市。

侯友宜表示，每年八月第四個禮拜就是祖父母節，在這個重點節日，特別舉辦祖父母節作品展及好漾祖父母頒獎，透過祖孫共創及感恩活動，謝謝祖父母對下一代的照顧跟培養，讓讓家充滿著愛、充滿著感動，新北市越來越祥和、進步。

教育局指出，今年教育局及家教中心首創結合校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，藉由跨域課程及多元創作活動，從「家、厝」記憶出發，探尋世代間「鹹酸甜」的生命故事，培養下一代樂於親近與關懷長輩，拉近世代間的距離。

教育局長張明文表示，此次共展出121件作品，包括畫作、瓷盤、影片、木屐、明信片等，以「家庭走向社區」、「幼年到長者」及「過去到未來」三條軸線交織出祖孫的連結，並結合數位VR擴增實境及社群媒體打造互動遊戲，展期即日起至8月30日。另外，今天也與中華祖父母關懷協會辦理「全國好漾爺爺奶奶頒獎」，發掘阿公、阿嬤的動人故事，喚起大眾對長者的關懷。