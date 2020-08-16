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北市智慧停車格不智慧 明年這2區設置「路邊車牌辨識」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市明年將在大同、萬華區進行路邊車牌辨識停車格測試。聯合報系資料照
台北市明年將在大同、萬華區進行路邊車牌辨識停車格測試。聯合報系資料照

北市先前在3800處路邊停車格設置地磁感應的智慧停車格，被批不智慧不環保，交通局停管處明年將在大同、萬華區設置500個車牌辨識停車格，但辨識車柱成本是地磁感應的10幾倍，停管處屆時將比較何種方式較便民，再依各區情形推廣設置。

為推動智慧城市政策，北市交通局停管處在大安、中正、信義、南港地區設置約3800格地磁感應智慧停車格，透過地磁偵測24小時更新停車格即時資訊，然而繳費方式繁雜民眾痛批不智慧、不環保。

為此，市府規畫明年在大同區、萬華區設置500格車牌辨識路邊停車格，停管處表示，車牌辨識建置分為2種形式，一種是在每個停車格設置車柱辨識車牌，另一種則是在高處設置車牌辨識系統。民眾停車後可選擇使用現金於繳費機繳費，或是掃描QR code利用電子支付來繳費。

停管處表示，目前北市各區停車格多外包廠商以人工方式巡邏開單，僅剩大同、萬華地區路邊停車開單員為市府人力，因此才會首先選擇這2區設置車牌辨識停車格來做測試。

比較地磁感測與車牌辨識的優缺點，地磁感測每個約5000元，單價較低，若故障隨即更換新的一顆，但其功能僅提供車位資訊更新，開單仍須搭配人力巡邏，民眾繳費可用手機電子支付，若非現金繳費則需至超商ibon等多媒體設備印單據，再臨櫃繳費。

而車牌辨識車柱一支約8萬元，單價高且有後續維修管理費用，但可減少人力巡邏開單，繳費方式除用手機電子支付外，也會視現場停車格長度於適當距離設置繳費機，讓民眾選擇是否以現金來繳費。停管處表示，建置路邊車牌辨識停車格後，會與地磁感測停車格比較哪種方式民眾較能接受，並依各區情形進行全面性設置。

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