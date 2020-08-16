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北市智慧停車格惹民怨 想繳費須先ibon列印繳費單

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市設置約3800格地磁感測智慧停車格。圖／北市停管處提供
北市設置約3800格地磁感測智慧停車格。圖／北市停管處提供

民眾一般路邊停車可直接持繳費單至便利商店臨櫃繳費，但是智慧停車格若不使用電子支付繳費，就要持新式繳費單到ibon等列印繳費單後，才能在超商臨櫃繳費，引發擾民之怨，北市停管處表示，地磁設施可即時更新停車格位資訊，手機繳費快速又可避免重複繳費，仍鼓勵民眾多利用電子支付。

因應智慧城市政策，北市在大安、中正、信義、南港地區建置具有地磁感測設施的智慧停車區，前10分鐘免費停車，若用手機電子支付繳費則享9折優惠，但仍有不少民眾不買單。

過去只要持傳統停車格繳費單至便利超商就能臨櫃繳費，但智慧停車格繳費單因少了繳費條碼無法直接臨櫃繳費，須先至超商多媒體如設施ibon、FamiPort、OK go等列印單據後，再拿單據臨櫃繳費。

民眾表示，儘管當初智慧停車格的設計初衷是要減少資源浪費，但不是所有人都熟悉或擁有手機電子支付功能，若不以電子支付繳費，就須多花一個步驟、多列印一張紙才能臨櫃繳費，不但擾民又不環保。

停管處指出，根據統計，目前使用非現金繳費民眾達47.94%，比使用傳統臨櫃繳費者約36.13%還高，顯示越來越多民眾逐漸熟悉智慧停車格電子支付繳費方式。

停管處表示，智慧停車格可透過地磁偵測即時更新停車格即時資訊，結合人工開單，改善開單員工作環境；民眾直接手機掃秒繳費單QR code，不僅快速又可避免重複繳費，還能享有優惠。

若不習慣或尚未擁有手機電子支付功能的民眾，除了至超商多媒體設施列印繳費單據外，也可利用銀行帳戶代扣方式來繳費，若需明細也可至「台北市停車管理處」網頁（https://parkingfee.pma.gov.taipei/），輸入車牌號碼查詢停車單。

示意圖，過去一般車格停可直接持繳費單至超商臨櫃繳費，智慧停車格則須先列印單據再臨櫃繳費。記者胡瑞玲／攝影
示意圖，過去一般車格停可直接持繳費單至超商臨櫃繳費，智慧停車格則須先列印單據再臨櫃繳費。記者胡瑞玲／攝影

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