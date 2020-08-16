與吳怡農、蔣萬安相比支持率僅7％？ 黃珊珊：不回應

桃園市議員王浩宇在臉書比較台北市副市長黃珊珊、民進黨智庫副執行長吳怡農、國民黨立委蔣萬安支持率，其中黃珊珊支持率只有7％，對此，黃珊珊僅表示，「王浩宇，我就不回應」。

王浩宇昨在臉書公布一份黃珊珊、吳怡農、蔣萬安競選2022台北市長選舉民調，其中，蔣萬安支持率44％、吳怡農31％、黃珊珊僅7％。王浩宇表示，民眾黨就這樣了，如果柯文哲那張嘴再不改的話，絕對完蛋。

針對這份民調，黃珊珊一聽僅回答「王浩宇的我就不回應」。但是否自行評估過選情？黃珊珊不斷表示，不要想選舉才會有選票，她是行政職，要把事情做好，「百姓是人不是票」。黃珊珊說，選票不是用算的，最重要的是讓民眾知道做了什麼，重點不在於選舉。

是否會披民眾黨戰袍？黃珊珊僅說，時間還早，大家想太多，不要想太多。