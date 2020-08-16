疫情邊境管制重創永康街 黃珊珊前往參與永康節

台北市永康公園今舉辦一年一度的「永康街永康節，彩夏東門樂活永康」活動，台北市副市長黃珊珊也到場參與，針對振興永康街議題，黃珊珊表示，永康街因邊境管制重創經濟，如今疫情趨緩，商圈結合當地人文氣息，盼將三倍券留在北市。

黃珊珊指出，永康街受到新冠肺炎疫情影響，嚴重重創商圈經濟，從今年初就開始推出各類活動，加上中央推出的振興三倍券及北市加碼的抽獎活動，都是為了振興永康街商圈。

過去永康街著重在國際觀光客，成功讓永康街成為國外遊客最愛的觀光地點之一，然而受到疫情影響，加上較為疏忽國旅部分，導致邊境管制後讓商圈經濟蕭條。

黃珊珊說，以前永康街擠滿外國觀光人潮，但現在大力推動國旅，是個可以舒適漫遊、吃喝玩樂、享受特殊人文氣息的商圈，希望可以吸引更多國人來此消費，將消費券留在北市。

另外，商圈除了這波加碼到8月底的優惠活動外，也將推出系列活動持續到年底，9月份配合開學季將有不同的振興方案，黃珊珊表示，暑假有暑假的方式，接下來還有商圈配合花季等人文活動做搭配，打造國人輕旅行。