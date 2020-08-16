智慧托育盼降虐嬰虐童 10億精英智慧教育大樓鶯歌啟用

精英國際集團致力以「智慧托育」設備避免虐嬰、虐童，斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用。由新北市副市長謝政達、精英國際集團董事長張義雄等人揭牌，謝政達表示，智慧托育是新北市想做的，精英國際走得比市府更前面，張義雄說，未來結合老人照顧，發展「智慧雙托、老幼共學」。

張義雄說，集團成立27年，近5年開始發展智慧科技用在托育、教育及長輩照顧，與民間業者及科大合作研發智慧照顧設備，致力降低虐嬰、虐童。他表示，未來要結合長照，發展智慧雙托，更能讓老幼共學。

精英智慧教育大樓地上6樓、地下1樓，有約千坪使用空間，規畫55人托嬰中心、151人幼兒園、55人課後照顧服務中心及200人補習班。今天啟用對外展示智慧托育系統，社會局也來觀摩設備。

精英國際集團表示，智慧托育系統包括人臉辨識、門禁系統、智慧床墊、情緒智能手環、言語霸凌及情緒字眼人工智慧檢測系統、App物聯網電子聯絡簿等，提供比坊間提供現場實況更多的服務。

其中智慧床墊利用光纖敏感的特性，可偵測嬰幼兒呼吸、睡眠有無異常；情緒智能手環、防霸凌系統可搜集可能的情緒波動及不當語言，讓老師察覺自己的情緒，或老師、學生之間的不當言語進而調適。電子聯絡可同步上傳紀錄成長狀況，也能提醒用藥等。

精英國際協理歐宇峰表示，設備除了可讓照顧更安全、家長更安心，也相對減輕保母、老師的壓力。集團雖然投入上千萬研發照顧系統，不過費用在鶯歌只屬於中間偏高。至於選擇在鶯歌發展教育大樓，是因集團在鶯歌的原有公辦民營幼兒園，配合政府改非營利而結束，因而另外蓋教育大樓。