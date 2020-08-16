快訊

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

智慧托育盼降虐嬰虐童 10億精英智慧教育大樓鶯歌啟用

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
精英國際集團與業者開發智慧床墊，可偵測嬰幼兒呼吸、睡眠有無異常。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團與業者開發智慧床墊，可偵測嬰幼兒呼吸、睡眠有無異常。記者魏翊庭／攝影

精英國際集團致力以「智慧托育」設備避免虐嬰、虐童，斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用。由新北市副市長謝政達、精英國際集團董事長張義雄等人揭牌，謝政達表示，智慧托育是新北市想做的，精英國際走得比市府更前面，張義雄說，未來結合老人照顧，發展「智慧雙托、老幼共學」。

張義雄說，集團成立27年，近5年開始發展智慧科技用在托育、教育及長輩照顧，與民間業者及科大合作研發智慧照顧設備，致力降低虐嬰、虐童。他表示，未來要結合長照，發展智慧雙托，更能讓老幼共學。

精英智慧教育大樓地上6樓、地下1樓，有約千坪使用空間，規畫55人托嬰中心、151人幼兒園、55人課後照顧服務中心及200人補習班。今天啟用對外展示智慧托育系統，社會局也來觀摩設備。

精英國際集團表示，智慧托育系統包括人臉辨識、門禁系統、智慧床墊、情緒智能手環、言語霸凌及情緒字眼人工智慧檢測系統、App物聯網電子聯絡簿等，提供比坊間提供現場實況更多的服務。

其中智慧床墊利用光纖敏感的特性，可偵測嬰幼兒呼吸、睡眠有無異常；情緒智能手環、防霸凌系統可搜集可能的情緒波動及不當語言，讓老師察覺自己的情緒，或老師、學生之間的不當言語進而調適。電子聯絡可同步上傳紀錄成長狀況，也能提醒用藥等。

精英國際協理歐宇峰表示，設備除了可讓照顧更安全、家長更安心，也相對減輕保母、老師的壓力。集團雖然投入上千萬研發照顧系統，不過費用在鶯歌只屬於中間偏高。至於選擇在鶯歌發展教育大樓，是因集團在鶯歌的原有公辦民營幼兒園，配合政府改非營利而結束，因而另外蓋教育大樓。

經發局表示，該案是新北市招商投資一條龍第70案，今年新北市政府招商目標投資額1500億不因疫情打折， 目前已落實1055億元。該案市府跨局處協助廠商2個月內即完成各項籌設許可，加速廠商落實投資新北。

精英國際集團斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用，由新北市副市長謝政達（左三）、精英國際集團董事長張義雄（右四）等人揭牌。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用，由新北市副市長謝政達（左三）、精英國際集團董事長張義雄（右四）等人揭牌。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團發展智慧托育系統，利用App物聯網電子聯絡簿同步上傳紀錄成長狀況，也能提醒用藥等。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團發展智慧托育系統，利用App物聯網電子聯絡簿同步上傳紀錄成長狀況，也能提醒用藥等。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團發展智慧托育系統，利用後台可觀察嬰幼兒睡眠狀況。記者魏翊庭／攝影
精英國際集團發展智慧托育系統，利用後台可觀察嬰幼兒睡眠狀況。記者魏翊庭／攝影

延伸閱讀

新北稽查補習班 抓到未戴口罩

新北副市長率隊稽查補習班 現場抓包未戴口罩

823炮戰62週年 新北今年再增設5處托老中心照顧老英雄

淡水工程荒廢23年 廠商去年取出鋼材今年捐復康巴士

相關新聞

智慧托育盼降虐嬰虐童 10億精英智慧教育大樓鶯歌啟用

精英國際集團致力以「智慧托育」設備避免虐嬰、虐童，斥資10億元的精英智慧教育大樓今天在新北市鶯歌啟用。由新北市副市長謝政...

2020「蔬食無痕家庭日」 大安森林系列活動一整天

台北市公園處去年與財團法人佛教慈濟慈善基金會首次合辦世界地球日活動，結合螢火蟲季傳遞愛護地權保護物種概念，深受民眾好評，...

讓網美安全 野柳九孔池入口地基淘空將修復

「野柳九孔池」是新北北海岸近期爆紅的秘境，廢棄的九孔池與海水成為網美景點，不過入口處的基地出現淘空狀況，旅遊的安全有疑慮...

納在地需求 新北市圖新店分館重啟

新北市立圖書館新店分館歷9個月重建完成，昨天重新啟用，也是首座透過參與式預算改造的圖書館。市總圖表示，改造工程首次納入公...

搭配其他綠能 校長：光電因地制宜

中央日前表態要為國中、小學校園裝冷氣，據了解，教育部在推動冷氣政策時，也考慮配套，計畫在校內建置再生能源。九份國小校舍屋...

蓋公民電廠 新北2校示範

新北市政府與民間合作，標租學校屋頂，導入民間資源，蓋公民電廠。新北市國小到高中有300多所，其中121所在屋頂裝太陽能板...

憂基隆河淪黑龍江 北市：汙水廠三級處理 比現況好一倍

八里汙水廠移交在即，台北市主張「自己的汙水自己弄」，境內另闢2座汙水廠。不過，地方擔憂臭味難防，又曾有學者質疑，排放入基...

八里汙水廠明年6月移交新北 雙北分家又添一樁

雙北分家又添一樁。繼「YouBike之亂」後，爭議多時的八里汙水廠移交案，台北市、新北市為燙手的維管權，多次隔空互槓，如...

重慶南路「封街悅讀趴」 9月展店再一搏

台北市重慶南路書街是3、4、5年級生回憶，如今實體書店經營走下坡，130間書店僅剩10家，加上疫情影響，1樓實體書店倒閉...

北市蟾蜍山大客廳 修復展覽

台北市煥民新村第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」修復完畢，即日起推出展覽「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」。曾住在這棟大客廳的陳鎮...

外送員事故率高 恐成高風險族群

近年來美食外送平台興起，外送平台機車事故率偏高，恐成高風險族群。台北市政府指出，正注意外送平台交通事故數據變化，若占比超...

北市共享運具 上半年違規萬件

北市共享運具數量愈來愈多，交通違規案件也逐年增加，去年共享汽、機車違規共8711件，但今年1至6月已達萬件，違規項目以違...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。