預備奉獻一生助視障 黃千鳳：社工要走入別人生命

「社工的角色不是一個工作，是要走入別人生命」，伊甸基金會視障重建中心社工黃千鳳真摯地說，因視障者要重建生活，花上數年大有人在，自己早已準備好要陪個案們一輩子。

台北市社會局資料顯示，自102年至今，全市視障者維持在6000人上下，不過，後天失明比例高達8成，其中不乏中年、壯年者，當世界一夕之間轉黑，許多人會對生活頓失希望，因此要讓視障者開啟關閉的心扉、重新擁抱生活，要花比較多的時間。

黃千鳳曾擔任照顧自閉兒的教保員，因緣際會加入視障重建中心，「現在服務的都是中、長輩居多，特別是視力不好後，唯一就是來我們這邊參加活動」，她說，很多視障者從失明、適應到能生活自理，或願意好好過生活，多半要花上一段時間，有的要5年，還有人需時7年，甚至10年以上的都有。

在伊甸基金會幾年下來，也讓黃千鳳下定決心，「我覺得，陪他們就是要陪一輩子」，黃千鳳用認真的口吻說，她對這份工作有責任感和使命感，也有了感情，社工不是一個工作，而是要走入他人的生命中，「彼此也會互相影響」。

台北市身心障礙者需求評估中心聘用督導員陳琬蓁說，在進行需求評估時，發現視障與一般障別差異性相當大，「通常視障者不會覺得自己是身心障礙者，只覺得眼睛看不見而已，其他認知、肢體功能是完好的」。

特別是後天失明者，對於外界會更恐懼、防備，陳琬蓁說，很多後天因病喪失視力的人，仍自認很多事情可以做得到，只是不去做而已，面對防衛心高的視障者，要花更多時間和心力取得信任。

同為需評中心聘用督導員王律筑說，約訪視障者相對困難，過程中還會被當成詐騙集團。儘管如此，需評中心仍希望藉此了解視障者的需求，進而媒合適當的服務，最主要是提升生活自理能力及輔具的使用，王律筑說，「視障者的輔具是與外界聯繫的重要媒介，像是盲用電腦、報讀系統等」。

陳琬蓁說，視障者的認知及肢體功能是完好的，若能提供適當的輔具及服務，視障者很有機會能重返職場。

黃千鳳說，現行的小作所是以身心障礙、精神障礙為主，若合併有視障，往往都不能進入，因此台北市社會局年底將開辦專為視障者服務的小作所，是一件非常好的事情，期盼視障者能藉此重建生活、增進自信。