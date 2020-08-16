社工鼓勵走出人生谷底 黎光棋勇敢面對全盲打擊

「千鳳是我的貴人」，原本視力因病微弱的黎光棋，去年宣告全盲，覺得生活沒有意義，在社工黃千鳳陪伴下，走出人生谷底，他感性地對黃千鳳說：「只要妳一句話，我什麼都做」。

黎光棋在105年8月時，因蜂窩性組織炎導致雙眼視覺神經萎縮，右眼全盲、左眼看東西模糊不清，僅能辨識明暗，走路也因此常跌倒、受傷，不太喜歡出門，作息因此大亂，甚至辭去原本的園藝景觀工人工作。

黎光棋自豪自己當兵時雙眼視力各達1.5，射擊更是百發百中，卻沒想到人生快半百時視力喪失，眼前的漆黑令他感到索然無味，「覺得生命沒有意義，內心覺得很痛苦」，每天在家借酒澆愁，甚至自嘲「我眼睛看不到，我也不知道怎麼去做這件事（輕生）」。

黎光棋在106年領取身心障礙證明時，遇到伊甸基金會視障重建中心社工黃千鳳。回首來時路，黎光棋頻頻表示，「千鳳是我的貴人」，他回憶領取殘障手冊時，郵局帳戶存款不到萬元，正因黃千鳳告訴他能領取失能給付等，「我才有錢活到現在」。

事實上，黎光棋從106年以來一直深陷低潮，常常會說「不想活」、「想自殺」，讓黃千鳳十分擔心，要求每天下午3時打電話「報平安」，只要沒撥電話，就會被奪命連環call，隨著日子一天一天過去，黎光棋在黃千鳳鼓勵與陪伴下，開始不再悲觀，逐漸走出人生谷底。

黎光棋之後陸續學習定位定向，也接受心理諮商，還有參加團體課程、圖書會，逐漸有歸屬感，建立自信心，對他而言，伊甸基金會視障重建中心已是他第二個家。

不過，為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），伊甸課程幾乎停擺2個月，黎光棋還常打電話詢問「什麼時候會復課？」當重新上課第一天，黎光棋開心地說「我們終於回家了」。

黎光棋去年動腦部手術，隨即宣告全盲，對視障者而言，能夠察覺微小的光線及全部漆黑一片，已是截然不同的處境，因此，黎光棋必須重新學習如何使用輔具以及定向等，生活雖真正「歸零」，但如今的黎光棋樂於參與各式課程，還報名卡拉OK、溯溪活動，相當多元豐富。

至於如何度過人生的後半段，黎光棋毫不猶豫地說，別無所求，「有一天過一天，當然是要過得精彩」，現在日子過得很開心，「生命對我而言，是一個課程，裡面有很多要學的、要用的、要做的」。

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