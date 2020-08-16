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替視障者開課重建生活 北市年底擬設小作所

中央社 / 中央社

眼睛是靈魂之窗，如果有一天一覺醒來發現眼前一片漆黑，你會怎麼辦？北市社會局預計年底成立首座視障小作所，替視障者規劃相關課程，盼能重建生活，甚至「非典型」重返職場。

台北市目前共有21個小作所（社區日間作業設施），提供無法進入庇護性就業服務場所的身障者相關課程與活動，主要服務對象以身心障礙、精神障礙者為主，如自閉兒、唐寶寶、喜憨兒等。

台北市社會局資料顯示，全市共有12萬多名身障者，其中，視障者僅佔6000多名，台北市身心障礙需求評估中心聘用督導員陳琬蓁坦言，她從民國101年進入需評中心以來，接觸到的身障者多以肢體障礙、精神障礙、多重障礙居多，視障確實是少數。

不過，身心障礙福利科長林玟漪表示，視障者也有需求，民間有伊甸基金會重建中心、愛盲基金會等團體提供協助，而台北市預計年底針對視障者與同時有其他身心障礙的視多障者開辦小作所，盼能累積相關服務經驗，再發散到其他機構。

林玟漪說，對視障者而言，出門是一件相當困難的事，無法自行上網搜尋相關訊息，儘管知道目的地，但「要怎麼前往都需要有人協助，是否願意請求幫忙，也是很大的關卡」。

她說，視障小作所兼具重建中心功能，期盼能重建視障者的能力、增進自信心，特別是中途失明者，對生活有很大的不安全感，常封閉自己，離群索居；而部分視障者同時有心智障礙或精神障礙等問題，若能穩定到小作所上課，已是相當不容易的一件事。

視障小作所將由台北市視障者家長協會承辦，協會副主任陳世芸說，因應視障者與視多障者，課程會以開發感官為主，如嗅覺、聽覺、觸覺、味覺，初步規劃與「香氣」相關的課程，也希望能找到視障者與視多障者的優勢與潛能。

陳世芸說，視障者要進入一般職場，還是有一段距離，這也是想推動小作所的原因，希望能培養更多非典型的就業能力，像是她發現園藝治療對視障者而言，可以感受到不同味道、不同的觸感，甚至有安定情緒的作用，未來或許可多開發與園藝相關的課程。

陳世芸表示，啟明學校會推廣很多活動，但孩子們畢業後若沒地方可去，一直待在家，在學校接觸過的刺激和學習會因時間流逝而靜止，有的人甚至不願再出門，但若能在小作所持續上課、活動，就算無法進入職場，生活上也能保有不同的刺激。

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