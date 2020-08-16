2020「蔬食無痕家庭日」 大安森林系列活動一整天

台北市公園處去年與財團法人佛教慈濟慈善基金會首次合辦世界地球日活動，結合螢火蟲季傳遞愛護地權保護物種概念，深受民眾好評，今年再度於大安森林公園舉辦2020世界地球日「蔬食無痕家庭日」，除進行一系列活動外，更盼藉由活動傳遞節能減碳與減少資源浪費等概念。

此次活動今天上午以兒童小舞台區各式攤位及行動環保教育車展示拉開序幕，下午則是音樂快閃、大地遊戲、創意化裝遊行及露天音樂台，讓民眾從中體會為地球降溫最快方法，就是將蔬食無痕、環保無塑、物種保護付諸行動。

財團法人佛教慈濟慈善基金會表示，不只是人類友情，同在地球上的萬物皆有靈性，盼大家能用尊重、愛的心情呵護這片大地生靈，欣賞大地生態之美；公園處表示，透過活動的分享及表演傳遞減少資源浪費，盼每人對於保護環境付諸行動，讓「愛地球」不只是口號。

此外，公園處也表示，希望民眾能響應節能減碳多搭乘大眾運輸工具，趁著假日到大安森林一起同歡，也提醒雖然活動在戶外，但防疫期間仍要保持安全社交距離、戴口罩並做好防疫措施。