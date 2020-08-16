讓網美安全 野柳九孔池入口地基淘空將修復

「野柳九孔池」是新北北海岸近期爆紅的秘境，廢棄的九孔池與海水成為網美景點，不過入口處的基地出現淘空狀況，旅遊的安全有疑慮，新北養工處指出，入口與人行道銜接處掏空，將由人行道維管單位區公所進行修補。

九孔池位於野柳東澳漁港旁，過去是漁民向國產署承租養殖九孔的地方，但15年前漁民不再承租，該處就閒置未維護，不過近期因疫情無法出國，國內旅遊大增也讓九孔池景點爆紅，除了拿起相機站在池中間拍照，更有人以空拍機拍下美景。

不過該處在2013年強烈颱風蘇力造成路坍，但維修經費高，且有涉及多個單位權責不易釐清，遲遲未經行修復，新北市議員張錦豪指出，廢棄九孔池成為觀光攝影勝地，但海水侵蝕造成路基淘空，必須要有安全設施，讓遊客有安全的步道。

張錦豪表示，經過幾次會勘，商請國產署跟新北養工處等來探討，養工處會一個月內請把地基流失部分做補強，一旁的擋土牆也會做整理，讓遊客有安全的步道前往九孔池拍照。

新北養工處道路養護二科長黃裕智說，平台淘空造成入口與人行道銜接處淘空，會勘後已協調公所以搶災方式，針對人行道下方淘空先行回填；另外平台處屬國產署，後續再交由國產署研議修復平台。