實名制口罩販賣機 北市府宣布試辦計畫結束

台北市資訊局今天表示，實名制口罩販賣機試辦計畫結束，機器將歸還廠商；統計至昨天為止，6區健康服務中心共售出7萬餘組口罩，相關經驗會作為未來服務基礎建設參考。

北市府資訊局指出，從4月11日規劃推動實名制口罩販賣機試辦計畫，陸續在信義區、文山區、萬華區、中山區、內湖區、大同區健康服務中心各設置一部機台，健康服務中心志工或服務員會視實際狀況，從旁協助民眾買口罩。

實名制口罩販賣機推出時被外界認為效益不高。資訊局表示，實名制口罩販賣機原本就是訂定為試辦計畫，且會視實際執行情形和防疫物品供需樣態進行調整，從5月上旬上線後，試辦3個月，昨天結束販售。統計至昨天為主，6區健康服務中心共售出7萬8758組口罩。

資訊局指出，設置實名制口罩販賣機原因，主要是要測試實名制及多元支付等功能，試辦3個月後，證實相關資訊系統模組確實可實際執行，相關經驗會作為未來服務基礎建設參考。實名制口罩販賣機試辦計畫雖已結束，12區健康服務中心仍可購買實名制口罩。