臉書談「小明」惹議 陳佩琪：學「柯南」卡通要附警語

柯文哲的太太陳佩琪曾在臉書講過的「小明」問題，引發熱議，她今在臉書指出，從這件事學到，以後不論講到什麼，都要學她喜歡的「柯南」卡通一樣，只要畫面出現抽菸、喝酒、自殘，就附上這麼一段警語。

陳佩琪說，今天無意間看到一則新聞，引述她很早以前曾在臉書上講過的「小明」問題， 她要聲明，她只是按國際公約和小兒科醫師立場提出一些個人的意見而已，最近疫情趨緩，外籍移工都可入境了，但小明還是不行，她是認為疫情控制好之下， 儘可能讓大家回復過去的生活作息，不是很好嗎？真不知道我們是在防病毒， 還是在防什麼？

陳佩琪聲明，她和先生沒在做生意，也沒任何投資事業在對岸，和「小明」或「小明的家人們」沒任何利害關係，以前曾有的掛「中」字名稱的基金也都賣掉了， 講「小明」是就事論事，請別再扣人「舔中賣台」的大帽子了 。

她說，從這件事她也學到，以後不論講到什麼，都要學她喜歡的「柯南」卡通一樣，只要畫面出現抽菸、喝酒、自殘，就附上這麼一段警語。