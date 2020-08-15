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慢飛天使畢業邁向新人生 家長笑中帶淚

中央社 / 新北15日電

腦性麻痺兒童培培4歲多時送到愛心教養院日托中心，媽媽曾靜宜為照顧孩子辭去護理師工作，她今天代表畢業生家長致詞感恩說，孩子帶著鼻胃管進日托中心，如今已會獻花。

新北市立八里愛心教養院今天舉辦附設三峽及三重日托中心聯合畢業暨結業典禮，市府社會局長張錦麗、新北市議員鍾宏仁、陳偉杰等人，到場祝福畢業生邁向人生新階段。

社會局說，愛心教養院以防疫與健康為元素，教保老師與幼童穿上醫護服裝，表演各式健康和洗手舞。慢飛天使單純而略帶僵硬的動作，讓台下家長們感動的笑中帶淚。

三重日托中心家長會長林聖義表示，他大兒子1歲多時被診斷為腦性麻痺，為早期療育申請到日托中心就讀，在專業人員協助下穩定成長；無奈二兒子也是發展遲緩兒，提前進入日托中心療育。

林聖義說，照顧發展遲緩孩子很辛苦，幸有教保老師陪伴，社工人員提供福利資源資訊及心理支持，治療師提供輔具諮詢等。

畢業生家長感想都讓人動容，林聖義說，孩子從無法發音，到現在會用簡單口語表達，外人看來微不足道進展，對父母卻是莫大鼓勵與安慰。

畢業生培培的媽媽曾靜宜原是護理師，培培疑因溢奶而造成呼吸道受阻成了腦麻兒，媽媽為照顧孩子辭去工作。曾靜宜今天代表畢業生家長致詞時，感恩所有教保老師辛勞，並感動於孩子當時帶著鼻胃管進三峽日托中心，如今培培已會獻花。

張錦麗頒證書時致詞表示，每名慢飛天使的家長都非常辛苦，感謝八里愛心教養院全體工作人員愛心付出和陪伴，家長有感受到孩子的進步和成長，祝福孩子有美好未來，慢飛天使展翅高飛。

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