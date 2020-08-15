新北石碇偏鄉飄書香 親子共讀傳頌家鄉故事

台灣展臂閱讀協會推動新北市石碇、萬里區偏鄉親子共讀，鼓勵家長透過共讀促進孩子成長發展。協會規劃與石碇螢火蟲書屋創辦人葉家豪合作，以在地繪本訴說家鄉的動人故事。

台灣展臂閱讀協會理事長、台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達今天接受中央社記者訪問表示，幼兒是腦部的黃金發育期，共讀能促進親子關係及語言認知發展，閱讀豐富的圖片書與繪本，有助於兒童發展。

北醫大附醫協助新北石碇衛生所推動社區健康促進，幼兒注射疫苗時，醫護人員推廣以共讀為醫囑、童書為處方。

展臂閱讀協會也在石碇區和平國小校長姜孟佑支持下，於附設幼兒園推親子共讀，包括展臂志工、住院醫師、醫學生都一起努力。今年8月起，石碇國小附幼也加入共讀計畫。

陳宥達說，北醫大附醫院長陳瑞杰、社區副院長張詩鑫支持計畫，且認為預防醫學與社區醫學具有社會責任，除促進健康也須透過教育、人文、帶動地方經濟才能讓社區永續發展。

陳宥達指出，盼讓石碇在地人說自己的故事，計畫與回石碇家鄉打造「螢火蟲公益書屋」的葉家豪合作，打造石碇山城的繪本，讓爸爸、媽媽陪伴孩子說家鄉的故事。

協會結合在地農民手工麵線、茶葉、手工皂、翡翠水庫風景明信片，推出中秋公益地方創生禮盒，盼社會大眾支持印製繪本，幫偏鄉的親子溝通更順暢，掌握不同年齡層溝通技巧，促進親子關係。

陳宥達說，「對話式共讀」強調以兒童為中心，鼓勵孩子從被動聆聽者轉為主動說故事，有助於改善不專心、對閱讀沒興趣的行為，提升孩子的語言表現。偏鄉的孩子訴說家鄉的故事，是很美好的事。