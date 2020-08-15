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影／台東縣復振大同市場 耆老說故事領民眾了解地方史

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東市長張國洲（左起）、台東縣副縣長王志輝、縣文化處處長鍾青柏現場烹調，抽籤決定菜單，再依菜單買菜、切菜、料理出客家小炒等家常美味。記者羅紹平／攝影
台東市長張國洲（左起）、台東縣副縣長王志輝、縣文化處處長鍾青柏現場烹調，抽籤決定菜單，再依菜單買菜、切菜、料理出客家小炒等家常美味。記者羅紹平／攝影

「70年前，台東縣最繁華的地方不是中華路而是中正路，中正路上的大同市場是台東市第一座市場，民國40年啟用，同年11月經歷規模7.3的台東大地震仍屹立至今...」台東縣政府文化處今天在大同市場舉辦巷弄生活節，與會來賓跟著耆老逛市場，從耆老介紹中，彷彿走進時光隧道，重溫昔日跟著阿公阿媽上菜市買菜的溫馨時光。

今天活動除了耆老導覽逛菜市、街頭藝人林大慶彈吉他演唱民70代的民歌，同時安排台東縣副縣長王志輝、台東市長張國洲、縣文化處處長鍾青柏現場烹調，抽籤決定菜單，再依菜單買菜、切菜、料理出客家小炒等家常美味。

今年已7旬，人稱大同市場活字典的彭蓮英（東媽）說，從小就在大同市場長大，她說，漢人是在清末才移民台東，百年前漢人都是搭竹筏在今中正路底的海灘上岸，她父親也是在中正路底的海灘上岸，早年中正路是台東最熱閙最繁華的地方，是台東最期的精華區。

東媽說，日據時期，台東市中正路兩邊臨路的洋房都是「阿舍」有錢人，大同市場則是台東市第一座傳統市場，市場裡有銀樓、西服店、布店在地方上的歷史意義，猶如晴光市場之於台北市，台東市中正路如同早年台北市的迪化街。

台東縣文化處表示，台東有許多老街舊巷，藏著許多台東人的美好記憶，舉辦「巷弄生活節」就是要把老台東人的記憶翻找出來，把舊記憶翻新，帶來新的活力，讓舊街舊商圈重燃生機。

台東 北市

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