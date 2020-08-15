蟾蜍山大客廳開門展覽 老居民旅美返台驚：家變漂亮了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陳鎮渝打開展間以他家戶故事製作的口述歷史集，照片中有家屋雨淋板，地上擺著幾箱行李，他身著西裝，兩位妹妹也著正裝，當年全家正準備替他送行。記者趙宥寧／攝影
陳鎮渝打開展間以他家戶故事製作的口述歷史集，照片中有家屋雨淋板，地上擺著幾箱行李，他身著西裝，兩位妹妹也著正裝，當年全家正準備替他送行。記者趙宥寧／攝影

蟾蜍山歷經10年拆除危機、排佔訴訟以及文化景觀認定，煥民新村第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」修復完畢，即日起推出展覽「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」。曾住在這棟大客廳的陳鎮渝，去年底自美國返台，年初應女兒邀約回老家漫步，才驚覺「家竟然還在！而且變得比以前漂亮！」看著地板的磨石子地還保有牆痕，那是他對老家的記憶。

近來共軍頻繞台，蟾蜍山藏著「空軍作戰指揮部」，若在雷達站看到共機起飛，攔截司令皆由蟾蜍山發出。陳鎮渝在四川出生，父親是空軍，二戰勝利後全家人隨空軍搬到北京，因國共內戰撤退來台到台東，在他國中一年級時，父親被調來台北空軍作戰司令部，舉家搭著飛機遷徙來蟾蜍山定居。

一幢4坪半大的「克難屋」，以簡易木材搭建，天雨潮濕常生蛀蟲，有時還會有小貓藏在天花板隔間，小房間擠了一家8口，他跟爸爸常睡在床下，床留給4個妹妹、媽媽、婆婆睡，也沒有自己的浴室、廚房，他用手比畫當年的露天澡記憶，令他相當懷念。

家裡孩子慢慢長大，房屋開始擴張，陳家先是向後搭起簡易廚房，再向右蓋客廳、廚房、廁所，也有了自己的房間。陳鎮渝說，當年旁邊住戶還有養豬，每晚都伴著豬聲入眠；婆婆也從台東把「來航雞」一起帶上台北，這種雞每天都會下蛋，天天都能加菜。

後來陳鎮渝考上成功高中，讀台北工專，讀得是化學，1968年去美國深造，打開展間以他家戶故事製作的口述歷史集，照片中有家屋雨淋板，地上擺著幾箱行李，他身著西裝，兩位妹妹也著正裝，當年全家正準備替他送行。

學成歸國後，陳鎮渝短暫在尼龍廠工作幾年，住在萬隆附近，後來因產業外移東南亞，泰國一去就是28年。陳鎮渝笑稱，泰國就像是他的第一故鄉，住得比在台灣還久，現在老家被改造成文化景觀，又看到很多人來認識老家的故事，「全部都變了！都建好了！」他感到相當驚喜。

蟾蜍山文化景觀有1棟紀念性建築、2棟古蹟、8棟歷建、及10餘棵市定老樹，台北市文化局現正在修復「煥民新村」，預計明年能完工；但前排的農試所、蠶改場宿舍群土地為台科大所有，因土地產權問題，也有8戶居民仍在使用，尚未啟動修復，未來預計由北市接管。

文史工作者、好蟾蜍工作室發起人林鼎傑說，鄰近的寶藏巖2成居民、8成藝術村，但蟾蜍山相反，有8成居民、2成煥民新村空間，就像以社區為基底的「生態村」，已修復完成的蟾蜍山大客廳，未來將作為文化保存基地，預計明年由文化基金會台北國際藝術村接手管理。

「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」展覽自即日起至8月30日止，每天上午10時開放至晚上7時，每周末也會有聚落生活走讀、展場導覽服務。展間內容包含居民口述歷史、蟾蜍山記憶牆、社區繪本畫作、蟾蜍山保存記事，藉由在地故事書寫，回顧蟾蜍山歷史與生活的變革。

蟾蜍山植物資源多，現場展示自山上採下的茶葉。記者趙宥寧／攝影
蟾蜍山植物資源多，現場展示自山上採下的茶葉。記者趙宥寧／攝影
蟾蜍山社區居民準備推出繪本，牆面上的幾幅畫作，是在地居民的珍貴手稿。記者趙宥寧／攝影
蟾蜍山社區居民準備推出繪本，牆面上的幾幅畫作，是在地居民的珍貴手稿。記者趙宥寧／攝影
陳鎮渝與展間全家福合影。記者趙宥寧／攝影
陳鎮渝與展間全家福合影。記者趙宥寧／攝影
煥民新村第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」修復完畢，即日起推出展覽「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」。記者趙宥寧／攝影
煥民新村第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」修復完畢，即日起推出展覽「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」。記者趙宥寧／攝影
展間擺上9間在地門牌故事集。記者趙宥寧／攝影
展間擺上9間在地門牌故事集。記者趙宥寧／攝影
「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」展覽自即日起至8月30日止，每天上午10時開放至晚上7時，每周末也會有聚落生活走讀、展場導覽服務。記者趙宥寧／攝影
「煥民十年：蟾蜍山的保存與再生」展覽自即日起至8月30日止，每天上午10時開放至晚上7時，每周末也會有聚落生活走讀、展場導覽服務。記者趙宥寧／攝影

修復 空軍 文史工作者

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