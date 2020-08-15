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台東虎頭蜂螫傷件數增加1倍 消防局提醒民眾小心！
目前正值虎頭蜂築巢季節，加上今年尚無颱風侵台，蜂巢穩定，也導致民眾遭蜂螫頻傳，台東縣消防局統計截至昨天為止已接獲民眾遭蜂螫咬計15件，比去年增加7件，呼籲民眾從事戶外活動要注意小心。
台東縣消防局表示，雖然尚未有民眾遭虎頭蜂螫傷致死案例，不過，今年為民除害捕蜂勤務確實比起去年有增加的趨勢，截至昨天為止捕蜂勤務共受理439件，蜂螫救護共15件，和去年同期比較增加1倍。
「我還有7至8個虎頭蜂巢尚未摘除。」布農族捕蜂專家吉亞努說，早期老人家說沒有颱風，虎頭蜂築巢都比較高，如果有颱風，虎頭蜂築巢就會選擇較低的地方，避免蜂巢被吹壞；他發現今年蜂巢確實都築較高的位置。
他表示，現在的虎頭蜂蜂巢都還不大，愈是進入深秋蜂巢就愈大，而且攻擊性也較強，他建議看到像球體一樣的蜂巢，就要馬上遠離，如果不小心被螫咬到，跑就對了。
消防局呼籲民眾在郊遊踏青時要特別小心，衣著盡量以淺色為主，也不要擦香水或化妝品，以免引來蜂群的攻擊。
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