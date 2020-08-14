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捷運萬大線施工出現坑洞 台北捷運局澄清：施工前就有

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
捷運萬大樹林線工程在中和區中山路二段進行，但人行步道出現一個坑洞，新北市議員張維倩今前往現場舉辦會勘。圖／張維倩辦公室提供
捷運萬大樹林線工程在中和區中山路二段進行，但人行步道出現一個坑洞，新北市議員張維倩今前往現場舉辦會勘。圖／張維倩辦公室提供

新北市中和區中山路二段正在進行捷運萬大樹林線工程，有民眾發現人行道路出現一個坑洞，台北市捷運局表示，經查發現是因為人行道下方的道路排水溝破損造成，並非因施工造成，日後針對捷運工區內外及周邊，將會督請廠商加強巡視。

新北市議員張維倩今前往中山路二段進行會勘，因當地人行步道疑似因為捷運工程導致出現直徑70公分的坑洞，台北市捷運局今澄清，經查後發現，該處造成坑洞位置，是因為人行道下方的道路排水溝破損所造成，且人行道破損在捷運施工前就已經存在。

捷運局表示，至於維護管理權責部分，新北市中和區公所在8月26日邀集相關單位、新北市議員陳錦錠議員等，針對本路段辦理會勘，就發現排水溝有破洞滲水，最後決議由中和區公所自行承諾，將中和區中山路二段4至14號間之排水溝更改善工程納入109年度辦理改善。

捷運局指出，捷運萬大線工地位於坑洞位置附近，針對民眾反映人行道破洞時曾準備協助辦理臨時修補，並無不聞不問。後續準備進行修補人行道時，發現該人行道下方排水溝已有坍陷現象。

為維周邊通行安全，由二工處協請承攬廠商協助以鐵板暫時覆蓋以維持通行，至於水溝修復也通知中和區公所儘速依8月26日會勘決議盡快修復，以免造成民眾不安。二工處強調，針對捷運工區內外及周邊，將會督請廠商加強巡視。

人行道 捷運

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