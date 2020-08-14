中和精神病人長照中心揭牌 提供失能病人完整服務

衛生福利部八里療養院為提升精神病人的長照服務品質，今天在中和成立「精神病人長期照顧服務中心」，提供慢性精神病人長期照顧服務，結合預防及延緩失能，提升服務品質，發展並融入現有長照服務體系之服務模式，以提供失能精神病人完整的服務。

衛福部長陳時中今出席揭牌典禮，他表示，因應精神醫療技術進步，國人平均餘命持續增加，精神病人也面臨老化的長期照顧課題，目前精神病人接受長照補助機構的失能服務量能為數不多。

陳時中表示，針對精神病人長期照顧服務，是融合現行長期照顧服務架構及機制下規劃，提供較充足、可近性的相關服務，並見不易汙名化精神病人，以能提供較多之精神病人長期照顧服務。同時也可加強社會安全網，多方照顧需要被照顧的人，包含弱勢者、障礙者都是要被關懷的一部分。

八里療養院院長張介信表示，依現行體制下精神疾病長期照顧常面臨困境，包括居住復健機構個案日漸老化，但家屬拒絕病人返家照顧，降低復健機構有效周轉率；未有符合精神病人的特質復能及長照服務；針對精神病人的提供長照服務人力較為不足，極待培訓發展；精神病人之照顧者體力、情緒、經濟負荷等需求無法獲得滿足等。