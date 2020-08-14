捐髮助癌友 新北今年獲111束
新北市政府社會局推動「捐髮助癌友」邁入第5年，今天在樹林曼都髮型安榕店舉辦，共獲得111束，都交由中華民國癌病腫瘤患者扶助協會運用有母女3人同時捐髮，連印尼外籍照顧服務員也託雇主帶去她的秀髮，另有一名男大學生割捨蓄了3年的長髮，市府員工也帶著女兒參加。市長侯友宜說，捐髮不僅幫助癌友更有自信，絲絲秀髮藏著無限愛意。
當初發起活動的市議員洪佳君已捐出2次，今年帶女兒小馨捐髮；社會局員工羅智賢女兒小彤剛獲市長獎，也決定參與；地政局長康秋桂、新聞局長蔣志薇帶 著女兒響應。
林筱汶和2名女兒伍宥安、伍宥竹都長髮披肩，3人都捐出20公分長髮；台中教育大學數位科技系學生周家禾是唯一男性，大一蓄髮迄今超過40公分長，也打出20公分秀髮。
曼都髮型董事長賴淑芬說，曼都員工遇到適當對象也會鼓勵捐髮，其中卓梅蘭一年就鼓勵了超過20個捐髮者獻出愛心。
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