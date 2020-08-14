居住髒亂環境數10年 精障兒許願「變乾淨」議員助圓夢

精障兒的父親節願望，今天實現了！台中市議員李中今天與雙龍里林坤泉里長前往模範市場探視徐姓與賴姓兩位高齡單親爸爸，與台中行善團協會一起動手清掃環境，並致贈全新寢具與家庭生活用品物資，兩位單親爸爸十分開心，感謝愛心人士們讓他們的父親節願望成真。

李中說，住在模範市場二樓的徐姓與賴姓兩位單親爸爸高齡已80多歲，他在父親節當天探視，想要祝他們父親節快樂，現場後發現他們的居住環境十分雜亂，其中83歲的賴姓單親爸爸與患有精神障礙30多歲兒子相依為命。

賴姓精障兒跟李中說，「希望能把居住環境變乾淨，當父親節禮物送給爸爸，但我不知道要怎麼才做」，李中後當下就決定要幫助他們實現願望。

李中找到由張茗富團長率領的台中市行善團協會，由旗下的居家美清潔公司日前先派員前往勘查，約定今天早上清掃，並請環保局協助清運。

里長林坤泉今天也和李中、台中行善團的幾位伙伴一起前往動手清掃，從上午9點半開始，經過6個多小時的大掃除，兩位單親爸爸的居住環境不僅變得乾淨整齊，換上由團內善心人士集資購買的全新寢具與家具也讓房間煥然一新。

徐姓、賴姓兩位單親爸爸向李中、台中行善團協會表達深深地謝意，「這麼多人無私的付出，覺得很幸福也很開心，終於有乾淨的家」，欣喜之情溢於言表。