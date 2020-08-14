北市實名制口罩販賣機明停辦 北捷口罩機接著登場

口罩搶購潮再起，北捷今天起在台北車站等6站，增設口罩自動販賣機，提供臨時有口罩需求旅客購買，但一次限購1片，每片10元，不需用健保卡，即可購買。北捷指出，未來將視疫情發展及旅客使用情形，評估是否擴及其他車站。

另外，疫情期間，北市府推出「實名制口罩販賣機」，試辦為期3個月，雖然各區的口罩機，這兩周買氣增加，但仍決定在今天結束試辦。資訊局指出，相關的試辦成果及經驗，將作為未來市民服務基礎建設的參考。

北捷為配合中央及市府防疫措施，中央宣布民眾出入8大類場所得戴口罩後，搭乘台北捷運也要全程配戴，從8月6日到8月13日，一共勸導了12萬6千多人，其中只有1人離站不願搭乘，其他都戴上口罩再進站。