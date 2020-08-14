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捷運萬大線施工出現坑洞 新北議員呼籲儘速改進

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張維倩測量路面大洞直徑約70公分。圖／張維倩辦公室提供
新北市議員張維倩測量路面大洞直徑約70公分。圖／張維倩辦公室提供

新北市中和區中山路二段正在進行捷運萬大樹林線工程，但近日有民眾發現，人行道路突然出現了個大洞，經量測直徑長70公分，加上連日下雨影響，路基有被淘空的疑慮。新北市議員張維倩表示，捷運局與區公所應該盡速改善，清查施工範圍的地上物結構安全，並針對破損路線與路基進行補強。

民眾林先生表示，他發現人行道破洞時曾主動通知捷運施工單位，希望施工單位協助修復，避免坑洞逐漸擴大造成緊鄰的民宅結構受損，無奈施工單位當下不認為該處破損因捷運施工所造成，不願修復，居民只能以鋼板覆蓋，避免有人摔落坑洞。

張維倩表示，萬大線工程正在中山路二段沿線進行連續壁鋼筋籠下吊等工程，市府應清查施工單位在開挖連續壁時有無影響到地上物的結構安全，也應針對破損的路線及路基進行補強，避免淘空路基的範圍擴大，甚至影響到民眾的居住安全。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，該路段為北市捷運局施工範圍，權責來說應屬捷運局維護管理：台北市捷運局主任方道民則說，人行道的維護管理應由當地區公所負責，不應由捷運局來維修。

對此，陳亦揚指出，捷運局若不願修復，區公所會在一周內請工程單位於該址前後5公尺內灌漿補強結構，並將人行道修復。

新北市議員張維倩今舉辦會勘，她表示捷運局與區公所應該盡速改善，並清查施工範圍的地上物結構安全，並針對破損路線與路基進行補強。圖／張維倩辦公室提供
新北市議員張維倩今舉辦會勘，她表示捷運局與區公所應該盡速改善，並清查施工範圍的地上物結構安全，並針對破損路線與路基進行補強。圖／張維倩辦公室提供

捷運 人行道

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