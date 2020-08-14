水肥車將糞尿倒入社區污水處理口 北市環保局開罰6萬
台北市環保局接獲民眾檢舉，查獲一家水肥業者在於北市萬華區國興路一處住宅區違法傾倒水肥，發現業者藉私接管線，將水肥傾倒至污水下水道，且清運水肥的車輛未經合法申請，已違反廢棄物清理法第41條規定，今天予以告發，開罰6萬，並依廢棄物清理法第46條第1項第4款函送法辦。
環保局表示，大江公司為領有丙級廢棄物清除許可證業者，抽取水肥後應至合法地點投肥處理，但民眾8月12日檢舉大江公司非法投肥，並提供影像說明大江公司於8月8日17時許連續3趟將水肥車內糞尿倒入社區地下污水處理口。
環保局指出，影片中業者打開閥門透過管線將水肥倒入污水下水道，過程還沖洗水管接口、以水桶盛接外漏水肥，最後隨意放置水桶且沒將周邊環境清理乾淨，使社區瀰漫糞尿臭味，嚴重破壞居民生活品質。
環保局獲報，8月13日與工務局衛生下水道工程處前往查看，確認業者有私接污水下水道管，違法傾倒水肥的情況，現場還殘留糞尿痕跡未清除乾淨。
環保局指出，起初推測業者為了貪圖便宜，私接污水下水道，試圖節省投肥費用，進一步調查車籍資料發現，該部非法清運水肥的車輛，根本未取得清除許可，違規情節重大，除依廢棄物清理法處罰款，也依法函送法辦。
環保局表示，受託清除廢棄物車輛除必須登載於廢棄物清除許可證外，應事先與委託人訂定契約書，同時亦須載明廢棄物之最終處置地點及數量，始得合法清除處理。環保局除持續針對非法廢棄物清除處理加強稽查取締外，亦搭配中央環保署清運機具即時追蹤系統（GPS）抽查軌跡，以科技方式掌握廢棄物來源及流向，減少非法棄置案件發生。
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