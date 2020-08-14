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輪椅鞦韆、無障礙轉盤好好玩 林口長庚打造共融遊戲場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

國內近年掀起共融式遊戲場風潮，也吹進了林口長庚紀念醫院，林口長庚迎合平權概念，並打造兒童友善環境，斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，地面也鋪上安全軟墊，讓到醫院復健的病童能自在地與其他孩童一起遊戲，留下歡樂童年回憶。

林口長庚紀念醫院戶外共融遊戲場今天啟用，院長程文俊、桃園長庚紀念醫院名譽院長黃美涓、桃園市衛生局副局長蘇柏文等人受邀剪綵致詞；程文俊說，共融式遊樂設施能讓不同族群及能力的人能融合一起，達到同樂、共融的目的，也希望可以減緩病童就醫心理壓力，並可透過遊戲增加社會互動及肢體腦力刺激，進而促進兒童發展。

林口長庚全新打造的戶外共融遊戲場座落兒童大樓K棟地下2樓中庭，占地達100坪，鄰近兒童病房及門診區，無障礙出入口位於L棟地下2樓，開放時間為每天的早上9點到12點、下午1點到4點，院方考量病童安全，開放時間會固定安排志工提供陪伴及指導，此外，也會定期進行遊具的檢修及每日的清潔作業，各年齡層都能安心遊戲。

林口長庚復健部部長裴育晟說，原本這處也是遊戲場，但多為罐頭遊具且年久失修，使用率不高，因此向院方提議翻新遊戲場域再設計，對發展遲緩的孩子來說，有的得靠站立架或輪椅代步，來到這就能盡情遊戲，也能透過遊具巧思設計刺激前庭功能。

裴也提到，共融式遊戲場並非單純遊戲場，可訓練孩子手眼協調、認知能力等，很開心盼到遊戲場落成啟用，讓病童有機會能與一般孩童一樣開心遊戲，感謝院方支持。

台北長庚復健科主任鍾佳英舉例，如鳥巢式鞦韆，可讓家長抱著孩子乘坐安全擺盪，以刺激前庭發展，其他如輪椅鞦韆、無障礙轉盤也對兒童動作平衡、情緒調整及學習都有幫助，並留有足夠奔跑空間，再者病童來到醫院復健往往會有壓力，如今遊戲場完成，希望能讓孩子不那麼害怕，更盼林口長庚遊戲場成示範點，推展至其他醫院。

林姓家長帶著6歲的兒子「恩恩」來到遊戲場玩耍，他說，一般外面的公園未替輪椅病童著想，幾乎都無法使用，家長若要陪伴孩子只得抱上抱下，很開心林口長庚替病童打造這樣的遊戲場，可與其他孩子一起互動遊戲，家長也能放心從旁陪伴。

林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
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林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
林口長庚紀念醫院斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造全台首座位於藝院內的戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤等遊具，今天啟用。記者張裕珍／攝影
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長庚 林口 復健

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