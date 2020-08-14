不讓疫情影響就學 北市延長國中小先安置後補件
台北市教育局表示，避免武漢肺炎疫情影響學生就學，先安置後補件措施將延長至109學年度，上學期已申請短期附讀或轉入本市國中小就讀者，109學年度均可繼續就讀。
台北市教育局表示，今年2月因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，考量部分國中小學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，推出國中小先安置後補件之學生安置措施。
教育局表示，因疫情仍有風險，國中小先安置後補件將延長至109學年度，上學期已申請短期附讀或轉入本市國中小就讀者，109學年度均可繼續就讀，家長不用擔心就學問題。
108學年度第2學期計有83名學生申請短期隨班附讀，多數學生則以轉入學籍方式於北市國民中小學就學。教育局表示，在完成居家隔離、居家檢疫14天後，即可檢附戶口名簿或護照及居留證、成績證明文件，依學生戶籍地或合法居留證地址申請轉學至北市學區之學校入學。
針對無法即時取得就學證明、成績證明等文件者，或因出國較久以致除戶尚在重新申辦恢復戶籍者，教育局已請學校檢視戶籍或居留資料後先協助其入學安置，相關證明文件等疫情改善或申辦完成後再補。
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