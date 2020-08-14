瑞芳蝙蝠洞公廁「限水」 貼公告只限公廁使用違者報警

新北市瑞芳區蝙蝠洞海域近日潛水客增多， 很多人上岸後占用公廁水龍頭洗裝備，不僅用水量大增，還引起不少上洗手間後要洗手的遊客抱怨，要洗手還得等潛水客洗好。瑞芳區公所指8月用水量比起今年1月暴增5、6倍，貼出「限水」公告，限公廁使用，勿私用，否則報警依法處理，公告下面還寫「人在做，天在看」。

有遊客抱怨到瑞芳區蝙蝠洞旁公廁上洗手間後要洗手，常要等一堆的潛水客洗完裝備，而且一洗就好多人，洗很久，造成遊客的不便。

遊客說，瑞芳區公所近日在公則外洗手台貼出2張公告，1張公告寫「本處公園廁所水龍頭僅供公廁使用，請勿私自作其他用途使用 ，珍惜水資源」。另一張則寫「警告，本處公園廁所水龍頭僅供公廁使用，請勿私自作其他用途使用 ，違者依溝警處理，人在做，天在看」，但今天第二張警告的公告已被取下。

瑞芳區公所經建課表示，公廁水龍頭用水是提供給公廁洗手使用，並非給潛水客洗裝備。夏季除遊客外，潛水客也多，水費暴增，以今年為例，1月水費261元，2到5月平均約500元 ，但到了米8月暴增為1716元。 經觀察發現是潛水客很多人來洗，才會貼公告只限公廁使用。

公所並指出，去年曾發生3次水龍頭被破壞，修繕及公告後已有改善，呼籲大家一起珍惜公家的水資源。