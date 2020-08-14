宣導勞工防中暑意外 柯文哲：最有名的例子是洪仲丘

台北市長柯文哲上午參加「台北COOL熱一下」營造業高氣溫戶外作業示範觀摩會，宣導防中暑，柯文哲致詞時說，自己醫過中暑案例，中暑是會死人的，不要懷疑，最有名的例子是洪仲丘，就是在夏天操練。

柯文哲說，根據中央氣象局資料，今年7月台北出現連續16天超過37度，最高溫是39.7度，倒下124年來台灣有氣象紀錄以來最高溫，5、6月因為中暑去掛急診的有900多人。

針對勞工防中暑，柯文哲說，最簡單的方法就是太熱就不要上工，在鄉下沒有中午在種田，多利用白天、晚上，勞動局要想想看，工時要不要調整，中午到了39度，是不是要睡午覺休息，工作往前移或往後移，中間休息，要有應變 辦法，企業也要有企業責任，維持良好的勞資關係。

柯文哲說，自己當醫生也看過中暑昏迷，已經產生症狀，下場都很慘，體溫42度一段時間，組織壞死，就出現多種器官衰竭，拖一兩天就死掉，中暑送醫還是相當危險，最好就是避免發生，在台北市容易發生中暑的勞工，營造業 排第一，外送、甚至路邊舉牌的、招牌吊掛、園藝等很多在戶外工作，都是高危險群。

柯文哲說，中暑是極端氣候下會出現的東西，沒有遇到都不相信，他醫過中暑而死的病人，他知道真的會死人，要是沒有看過，就想到洪仲丘事件，就把他當做勞工的危險，想辦法避免，看怎麼做會更好，避開工作時間。

柯文哲說，常接到反映工程太吵，這有兩個選擇，縮短工時，另外就是，延長工期，吵比較多年，看怎麼改善。對於防中暑，柯建議是多喝水、休息，不要曬太陽。