圓仔妹頭好壯壯 媽媽圓圓溫柔幫鋪新床

大貓熊寶寶「圓仔妹」接受健檢，數值顯示頭好壯壯、非常健康，且媽媽「圓圓」還利用吃剩的竹枝及竹葉，在產房外築了個巢更加厚實的新床，讓寶寶躺得舒舒服服。

台北市立動物園表示，獸醫師昨天為「圓仔妹」進行健康檢查，一切數據顯示「圓仔妹」健健康康、頭好壯壯，且「圓仔妹」個性溫柔，讓媽媽「圓圓」照顧起來非常放心。

「圓圓」昨天在吃完晚餐後，將吃剩竹枝及竹葉撥到牆角，用頭把橫豎交錯的竹葉推壓平，築了周圍蓬鬆、淺碟狀的新巢，再把「圓仔妹」叼到更厚實的新床上。

動物園表示，連保育員都覺得「圓圓」親手製作的新床比他們鋪得更舒服，雌性大貓熊在繁殖期間築巢的現象，隨著「圓仔妹」越來越大，應該也會越來越常見。

此外，動物園新志工招募中，即日起至28日止，需年滿16歲且具備愛心，喜歡大自然和野生動物，熱愛與人群互動，並且能每月固定於星期日服勤1日以上等。

台北市立動物園志工服務隊成立於1982年，是國內第一個社教機構的志工團隊，目前有439名志工服務，工作面向多元，如提供遊園諮詢、導覽解說，協助推廣教育等，是民眾了解生物多樣性及保育重要性的重要推手之一。