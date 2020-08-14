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「圓仔妹」健康檢查過關！體重比姐姐多200克

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
獸醫師替「圓仔妹」量測腰圍。圖／台北市立動物園提供
獸醫師替「圓仔妹」量測腰圍。圖／台北市立動物園提供

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天是第47日齡，台北市立動物園獸醫師昨為牠進行健康檢查，數據都在正常範圍，發育相當順利，體重還比姐姐「圓仔」多出2434克，頭好壯壯又健康。

大貓熊母女倆重逢近一個月，個性溫柔的「圓仔妹」，讓媽媽「圓圓」照顧起來非常放心。園方表示，昨晚吃完晚餐後，「圓圓」開始替「圓仔妹」築巢，「圓圓」先是將吃剩的竹枝及竹葉撥到牆角，再用頭把橫豎交錯的竹葉推壓平，巢的周圍較蓬鬆像個淺碟形狀，再把「圓仔妹」叼到剛辛苦完成更厚實的新床。

園方也說，獸醫師昨為「圓仔妹」進行例行健康檢查，原先放在秤盤上、用來裝「圓仔妹」的紙盒已容不下牠，改用更大的透明盒來裝，測得體重2655.6公克、體溫攝氏35.6度、血氧99、心跳175，園方還說，心跳快是因健康檢查操作時間較長，比較躁動。

此外，「圓仔妹」呼吸每分鐘40次，觸診（淋巴結、腹部）、外觀、心跳、呼吸音、腸道蠕動聲音，一切數值都在正常範圍，顯示「圓仔妹」成長發育得很順利。

原本量體重的粉紅色盒子已經裝不下「圓仔妹」了。圖／台北市立動物園提供
原本量體重的粉紅色盒子已經裝不下「圓仔妹」了。圖／台北市立動物園提供
「圓圓」替「圓仔妹」新舖的竹葉床。圖／台北市立動物園提供
「圓圓」替「圓仔妹」新舖的竹葉床。圖／台北市立動物園提供
獸醫師替「圓仔妹」觸診。圖／台北市立動物園提供
獸醫師替「圓仔妹」觸診。圖／台北市立動物園提供
即使健康檢查要翻來翻去，「圓仔妹」照睡無誤。圖／台北市立動物園提供
即使健康檢查要翻來翻去，「圓仔妹」照睡無誤。圖／台北市立動物園提供

圓仔 獸醫師 健康檢查

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