五股垃圾山浪浪保育場也須搬遷 群募打造生命教育園區

隨著新北市政府強力整頓五股垃圾山，中華親善動物保護協會所營運的「五股浪浪保育場」也面臨拆遷。近300隻均齡超過10歲的浪犬，要找到能安養晚年的家園。中華親善動物保護協會表示，近10年來用TNR的方式逐步改善當地的浪犬問題，並堅持嚴謹的照顧品質，目前正透過群眾募資共創「生命教育園區」。

協會表示，過去很少主動宣傳捐款，毛寶貝的飼料、醫療及租金水電等費用，每月開銷平均就至少30萬元，都自己撐下來，但因應政府對垃圾山的重畫計畫，協會在3月收到通知，必須在8月31日前完成遷移及原場拆除，這個僅有150天的迫遷行動，著實讓協會喘不過氣。

協會表示，10多年前，五股垃圾山近170公頃的工廠區域，放養犬跟浪犬估計至少就有1千多隻，也是雙北市浪犬狀況最嚴重的區域，當時創辦人王文評是動保修法的倡議人士，義無反顧成立了中華親善動物保護協會，開啟五股浪浪保育場。

協會表示，2011年至今，協會結紮行動遍及新北市超過140平方公里，相當於超過3500座棒球場，不僅讓五股垃圾山每年幼犬出生數量從超過4千隻下降至300隻，進而讓蘆洲、林口、八里的結紮率從幾乎為零上升至八成。而在結紮時，遇到健康狀況差的浪犬，若當地收容所的資源有限，就會讓浪狗就醫再住到「五股浪浪保育場」。