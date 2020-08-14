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菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議員游淑慧今偕同補習班學生、老師召開記者會。記者趙宥寧／攝影
台北市議員游淑慧今偕同補習班學生、老師召開記者會。記者趙宥寧／攝影

有20年歷史，全台知名連鎖語言補習班「菁英國際語言教育中心」多年違規擴充班舍，有北市3處教室空間未合法登記，還涉及違規室內裝修，台北市議員游淑慧批評，補習班已不是第一次違法，累積學生超過10萬人，不法獲利恐超過數億，消防局檢修申報也有記錄是「補習班」，卻從未發現不法。教育局表示，未來稽查前會加強橫向聯繫，近來也複查站前二、三校，複查時仍有學生在上課，已各開罰怠金5萬元，會再擇期突襲，屆期未改將廢止站前校區立案證明。

對此，業者強調，站前校區屬「合法立案」補習班，是「部分教室」因故未即時向教育局核報增設，2018年遭主管機關提出缺失，也準備各項文件，但行政作業進度「不如預期」，還在尋找適合據點，站前分校也已停課，安排學生調班上課，若學生有退費需求，可依時間比例退費。

「菁英國際語言教育中心」主打跨區上課，在全台設立多處據點，但北市站前二校、三校，以及東區分校卻未向教育局擴大班舍，形同隱藏版教室，其中站前二校2018年就遭人檢舉，不料複查通過一個月後，業者卻又照常營業；今年6月站前二、三校遭人檢舉，教育局要求7月27日限改，複查仍未改，已依「行政執行法」處5萬怠金，並要求8月17日前改善；東區分校也遭人檢舉，已要求限改，日前突襲稽查時校舍已淨空。

游淑慧今偕同補習班學生、老師召開記者會，現場也出示8月9日實拍影片，短短8分鐘就有近10位學生進出教室，教室內也有人上課。但兩天後，就在建管、消防晚上突襲前，業者就已將教室桌椅淨空，還在8月12日發出停課通知，游質疑「業者是跟誰這麼有默契？」

游淑慧也提到，根據消防局消防檢修申報資料，違規3校早登記做補習班使用，卻從未與教育局橫向聯繫；菁英補習班教師黃裕欽也指出，8月12日無預警遭解雇，他已在菁英服務16年，長期在站前二校授課，原訂7月27日是限改大限，起先要停課後來又照常上課，董事長特助卻又在電話中告訴他「看可以撐到什麼時候，就慢慢往外移，反正教育局查到哪就再說....」，顯然是在欺騙教育局。

游淑慧也說，站前二、三校1980年登記為辦公室使用，但到目前為止，裝潢、平面圖都未變更，還把大空間隔做教室；東區二校1988年登記為自由業事務所，卻沒向建管處申請使用變更，也沒辦建築物公共安全申報。游淑慧痛批，業者獲取龐大利益，不盡業者企業良心，且消防局這10年來都知情，教育局還要說不知道？

對此，教育局終身教育科長蔡曉青坦言，這兩天才發現消防局有10年申報，顯見補習班「長期在做違法的事情」，但消防局並未知會，未來稽查前會先行文消防局了解申報情形。

建管處使用科股長吳建興表示，補習班主管機關為教育局，「問題出在橫向聯繫」，補習班教室若要立案，將會同建管、消防勘查，日前突襲稽查後，已發文要補習班提出公安申報、試裝申請，若業者未在期限內提報，且還有營業事實，將依「建築法」第91條各開罰6萬元。

至於學生退費議題，蔡曉青表示，業者應按比例退費，屬於民事消費爭議，教育局也會協助消費者舉證。

補習 教育局 游淑慧

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